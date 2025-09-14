Cât este taxa la şcoala la care Ştefan Bănică Jr. şi Alessandra Stoicescu şi-au înscris copiii? Suma anuală poate părea o mică avere pentru români

Educația de top are un preț pe măsură, iar tot mai mulți părinți cu posibilități financiare consideră că merită să investească în viitorul copiilor lor. Printre aceștia se numără și două nume foarte cunoscute din România, Ștefan Bănică Jr. și Alessandra Stoicescu, care au ales aceeași școală privată pentru micuții lor. Costurile însă pot părea uriașe pentru românii de rând.

O școală cu prestigiu și standarde ridicate

Alexandru, băiețelul de șase ani al lui Ștefan Bănică Jr. și al Laviniei Pârva, a început recent ciclul primar la Liceul Teoretic „Școala Mea”, o instituție privată care se bucură de o reputație solidă în domeniul educației. Aceeași școală a fost aleasă și de prezentatoarea de știri Alessandra Stoicescu pentru fiica sa, Sara.

Unitatea de învățământ se remarcă prin programe academice moderne, cadre didactice bine pregătite și laboratoare dotate la standarde actuale. Elevii au parte de activități extracurriculare variate, care includ workshopuri, proiecte internaționale, sport și artă, toate desfășurate într-un cadru sigur și motivant.

Taxa de școlarizare, o investiție considerabilă

Pentru părinți, alegerea acestei școli înseamnă și asumarea unei cheltuieli semnificative. Taxa anuală de școlarizare este de 9.000 de euro, sumă la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere și încă 800 de euro pentru fondul de materiale și programe educaționale.

Cei care doresc ca micuții lor să beneficieze și de serviciul de alimentație trebuie să plătească suplimentar 2.000 de euro pe an, taxă ce include TVA și care se achită în zece tranșe lunare. În plus, există și o taxă administrativă de 1.000 de euro, destinată întreținerii clădirilor și serviciilor de curățenie.

Astfel, pentru un copil care are parte de toate aceste servicii, investiția anuală ajunge la aproximativ 12.800 de euro plus TVA.

Vedetele care investesc în educația copiilor lor

Pentru Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva, dar și pentru Alessandra Stoicescu, aceste sume nu reprezintă doar costuri, ci o investiție în viitor. Alegerea școlii reflectă dorința de a le oferi copiilor un mediu educațional de înaltă calitate, unde să se dezvolte atât pe plan academic, cât și personal.

Alexandru și Sara au acum oportunitatea de a învăța într-un cadru care promovează performanța, încurajează creativitatea și pregătește elevii pentru un viitor competitiv.

Educația privată, un trend în creștere în rândul vedetelor

Decizia celor două vedete de a-și înscrie copiii la „Școala Mea” confirmă o tendință tot mai vizibilă în România: părinții care își permit financiar aleg școlile private pentru a le oferi micuților lor cele mai bune condiții de învățare.

De la profesori atent selecționați până la acces la proiecte internaționale, aceste instituții atrag un număr tot mai mare de elevi, chiar dacă taxele anuale depășesc cu mult bugetul unei familii obișnuite.