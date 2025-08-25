Cât costă facultatea la care a fost admisă fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Taxele sunt uriașe

La finalul anului 2024, Violeta, fiica lui Ștefan Bănică Jr. și a Andreei Marin, a primit o veste care i-a încântat atât pe părinți, cât și pe fanii lor: a fost acceptată la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite – Cornell University, parte a faimosului grup Ivy League. Tânăra urmează să studieze în cadrul College of Arts and Sciences, una dintre cele mai competitive facultăți ale universității.

Taxe de școlarizare impresionante

Performanța academică este de apreciat, dar și costurile aferente acestui pas sunt pe măsura renumelui instituției. Cornell este recunoscută la nivel internațional nu doar pentru standardele ridicate de educație, ci și pentru taxele extrem de mari pe care le solicită studenților internaționali.

Pentru anul academic 2023 – 2024, tarifele anuale de școlarizare la Cornell s-au situat între 65.000 și 72.000 de dolari, în funcție de programul ales. În cazul Violetei, suma se va încadra în această plajă, fiind necesară plata pentru fiecare semestru al celor patru ani de studii. Însă, la aceste costuri de bază se adaugă și cheltuieli suplimentare, fără de care experiența de student în Statele Unite nu poate fi completă.

Cazarea și masa în campus sunt estimate la 16.000 – 18.000 de dolari pe an, în funcție de tipul de cameră și de pachetul de mese ales. Universitatea impune și o asigurare medicală obligatorie, care ajunge la aproape 13.000 de dolari pe an pentru studenții internaționali. La acestea se adaugă cheltuielile pentru cărți, manuale și materiale de studiu, evaluate la 1.000 – 1.500 de dolari anual.

Un alt cost deloc de neglijat este cel al transportului internațional. Doar biletele de avion dus-întors România – SUA, plus cheltuieli personale, pot adăuga în jur de 5.000 de dolari în fiecare an.

Ce alternative există pentru cei care nu își permit taxele

Adunând toate aceste cheltuieli, prețul pentru un singur an universitar la Cornell pentru un student român se ridică la 87.000 – 100.000 de dolari. Asta înseamnă că, pentru cei patru ani de studiu, familia va trebui să suporte un cost total de aproape 400.000 de dolari.

Cornell University are, totuși, un sistem de sprijin financiar pentru studenții care nu își permit integral taxele. Ajutorul se acordă pe baza nevoilor reale, după o analiză a situației financiare a fiecărei familii. În plus, există burse internaționale oferite de guverne, organizații non-guvernamentale sau fundații private.

Pentru a beneficia de acestea, este necesar ca aplicanții să depună cererea înainte de termenul limită și să respecte toate criteriile de eligibilitate. În multe cazuri, aceste burse acoperă integral taxele sau o parte importantă din cheltuieli, oferind acces la educație de top și tinerilor care nu provin din familii înstărite.

Violeta Bănică a ajuns de curând peste Ocean și s-a instalat în camera ei din campusul universitar, urmând să înceapă cursurile.