Cât este prima tranșă pentru CASS? Suma totală pentru asigurarea de sănătate

Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 16:55
de Ioana Bucur

Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Pentru persoanele care în România nu mai beneficiază automat de asigurarea de sănătate printr-un angajator sau pensie şi care trebuie să plătească individual CASS (contribuţia la asigurările sociale de sănătate) în anul 2025, suma anuală datorată este de 2.430 lei. Aceasta rezultă din aplicarea cotei de 10 % la baza de calcul reprezentată de 6 salarii minime brute pe economie, valoare de 24.300 lei (salariul minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2025 fiind de 4.050 lei).

Modalitatea de plată şi prima tranşă

Contribuţia poate fi plătită cu opţiune individuală, iar plata se poate face în două tranşe:

  • Prima tranşă este de 25% din suma anuală: adică aproximativ 608 lei (25% din 2.430 lei).
  • Restul de 75%, adică în jur de 1.822 lei, trebuie achitat până la data de 25 mai a anului următor (în acest caz 25 mai 2026).

Cine trebuie să plătească?

Obligaţia de plată a CASS individuală apare pentru persoanele fizice care:

  • nu au un venit din salarii sau pensii pentru care angajatorul sau instituţia plăteşte deja contribuţia;
  • se asigură opţional la sistemul public de sănătate;
  • nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata contribuţiei (copii, studenţi, unele persoane cu venituri foarte mici etc.).

De ce este important?

Plata acestei contribuţii asigură calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate – ceea ce înseamnă acces la consultaţii, tratamente, medicamente decontate sau parţial decontate, în funcţie de programul naţional. Fără plata CASS-ului, persoana riscă să nu beneficieze de pachetul de servicii medicale asociat statutului de asigurat.

Ce trebuie să faci?

Verifică dacă eşti neasigurat sau dacă ai calitatea de asigurat prin altcineva (salariat, pensionar etc.).

Dacă trebuie să plăteşti individual, completează secţiunea relevantă din Declaraţia Unică pentru 2025 (formularul D212) pentru a opta pentru plata CASS-ului.

Achită prima tranşă (≈ 608 lei) la momentul depunerii declaraţiei; apoi asigură-te că restul sumei este plătit până la 25 mai 2026.

Păstrează dovada plăţii şi verifică pe site-ul Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) sau aplicaţia dedicată dacă ai statusul de asigurat.

În concluzie: dacă eşti într-o situaţie în care trebuie să plăteşti individual CASS în 2025, vei avea de achitat 2.430 lei pe întreg anul, iar prima tranşă de circa 608 lei marchează intrarea în sistemul de asigurare de sănătate.

