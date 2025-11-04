Cât este pensia pe caz de boală 2025. Suma actualizată

În 2025, pensia pe caz de boală (cunoscută oficial drept pensia de invaliditate) continuă să fie o componentă esențială a sistemului public de pensii din România, destinată persoanelor care şi-au redus capacitatea de muncă înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. Iată care sunt condiţiile de acordare, cine beneficiază de astfel de pensie, dar şi care este cuantumul şi care sunt modificările legislative relevante pentru anul curent.

Condiţii şi beneficiari

Pensia de invaliditate se acordă celor care au cotizat într-un sistem public de pensii şi nu au atins vârsta standard de pensionare, dar care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, constatate conform legii;

altor boli sau accidente care nu au legătură directă cu munca.

Beneficiarii pot fi împărţiţi astfel:

A. Persoanele care au realizat stagiu de cotizare contributiv:

cei a căror capacitate de muncă este diminuată ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale;

cei a căror capacitate de muncă este redusă de alte boli/accidente;

angajaţii români care au lucrat în străinătate prin angajator român, dacă au un document portabil A1 sau echivalent, ce probează că sunt supuşi legislaţiei de securitate socială din România.

B. Persoanele care nu au stagiu de cotizare contributiv (sau îl au minim):

elevii, ucenicii, studenţii care și-au diminuat capacitatea de muncă din cauza practicii profesionale sau a unui accident de muncă/boală profesională.

Pentru acordarea dreptului la pensie de invaliditate este necesar să se respecte următoarele condiții:

vârsta să fie mai mică decât vârsta standard de pensionare.

decizia medicală de diminuare a capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

Cum se calculează pensia şi cuantumul actualizat

Pentru anul 2025, valoarea punctului de referinţă este stabilită la 81 lei. La calcularea pensiei de invaliditate se au în vedere stagiul de cotizare contributiv realizat, perioadele asimilate şi, în anumite cazuri, perioadele necontributive, însă cu excepţii legate de contractele de asigurare socială încheiate după anumite date.

Punctajul lunar acordat pentru stagiul „potenţial” (diferenţa între stagiul complet de cotizare prevăzut de lege şi stagiul realizat efectiv) este:

0,25 puncte pentru gradul I de invaliditate;

0,20 puncte pentru gradul II;

0,10 puncte pentru gradul III.

Mai exact, pensia de invaliditate lunar rezultă din: punctajul realizat × valoarea punctului de pensie. Exemplu orientativ: un stagiu mediu, gradul II de invaliditate şi venituri moderate s-ar traduce într-o pensie estimativă de câteva mii de lei pe lună. De exemplu, un calculator online indică pentru grad II pensie ≈ 2.800-3.000 lei/lună, iar pentru grad I ≈ 4.000-4.500 lei/lună.

În plus, persoanele în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizaţie de însoţitor, care în 2025 este calculată ca 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, în 2025, minimul brut fiind 4.050 lei, deci indemnizaţia de însoţitor este 2.025 lei.

Unde se depune cererea

Depunerea cererii se face la casa teritorială de pensii unde ai domiciliul, în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor. Revizuirea medicală este esenţială: pensionarii de invaliditate pot fi supuşi periodic evaluării, până la vârsta standard de pensionare. Dacă starea de sănătate se îmbunătăţeşte sau se agravează, se poate cere o reevaluare a gradului de invaliditate.

În 2025, pensia pe caz de boală (invaliditate) în România reflectă o combinaţie între stagiul de cotizare, gradul de invaliditate şi valoarea punctului de pensie. Deşi nu există o sumă fixă universală pentru toate cazurile, deoarece fiecare situaţie este evaluată individual, estimările arată că beneficiarii cu grad I pot primi peste 4.000 lei/lună, iar cei cu grad II în jurul a 3.000 lei. La aceasta se adaugă indemnizaţia de însoţitor pentru gradul I, de 2.025 lei în 2025.