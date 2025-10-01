Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025

Aurul rămâne una dintre cele mai căutate investiţii de către români, iar Istanbulul continuă să fie o destinaţie preferată pentru achiziţia de bijuterii sau lingouri. Preţurile competitive, varietatea modelelor şi tradiţia oraşului în comerţul cu aur atrag an de an turişti din România. În luna octombrie 2025, discuţiile aprinse de pe forumurile româneşti arată cât de mult îi preocupă pe oameni evoluţia preţului pe gram.

Ce preț are un gram de aur în Istanbul, în octombrie

Un utilizator care se află în prezent la Istanbul a scris: „Acum sunt la Istanbul, am luat aur cu 71 de euro gramul şi 60 de euro dă pe aur la schimb”. Postarea a generat zeci de comentarii şi comparaţii cu achiziţiile din lunile anterioare. Un alt român a povestit: „Eu am luat cu 61,5 € în luna august. Am văzut că acum a explodat la preţ gramul”.

Creşterea preţului se explică prin contextul economic global. Instabilitatea burselor internaţionale, tensiunile geopolitice şi cererea ridicată pentru metale preţioase au determinat o apreciere constantă a aurului în ultimele luni. În Turcia, unde piaţa bijuteriilor este una dintre cele mai mari din lume, fluctuaţiile sunt resimţite rapid.

Pentru turişti, diferenţa de câţiva euro pe gram poate părea minoră la prima vedere, dar se transformă într-o sumă considerabilă la achiziţii mai mari. Spre exemplu, pentru 50 de grame de aur, un preţ de 71 de euro înseamnă o cheltuială de 3.550 de euro, faţă de 3.075 de euro dacă s-ar fi cumpărat în august, la 61,5 euro gramul.

În plus, românii care aleg să cumpere aur la Istanbul profită nu doar de preţ, ci şi de diversitatea modelelor. Bazarurile şi magazinele specializate oferă de la bijuterii tradiţionale turceşti, până la piese moderne, toate vândute la greutatea aurului şi cu o mică taxă de manoperă.

Specialiştii atrag atenţia că, deşi aurul rămâne o investiţie sigură pe termen lung, este important ca achiziţiile să fie făcute din locuri autorizate, pentru a evita falsurile. Istanbulul este recunoscut pentru calitatea aurului de 22 de karate, dar şi pentru transparenţa preţurilor afişate zilnic în funcţie de cursul internaţional.

Astfel, luna octombrie confirmă: aurul la Istanbul a devenit mai scump, iar cei care au cumpărat în vară pot spune că au făcut o afacere bună. Pentru restul, investiţia rămâne atractivă, dar la un cost vizibil mai ridicat.