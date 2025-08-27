Cât este amenda pentru viteză în Grecia și unde se poate plăti

Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 15:48
de Badea Violeta

Șoferii care circulă pe șoselele din Grecia trebuie să fie atenți la respectarea limitelor de viteză, iar în cazul unei contravenții, amenzile trebuie achitate conform regulilor locale. Discuțiile pe grupurile de Facebook dedicate turiștilor români oferă exemple concrete și recomandări utile despre modul în care se pot plăti amenzile și ce sume trebuie achitate.

Care este valoarea amenzii pentru depășirea vitezei în Grecia

Un turist român a cerut sfaturi pe grupul de Facebook Forum Thassos, după ce a primit o amendă pentru viteză în Grecia și a aflat că aceasta poate fi plătită și pe insulă.

El a dorit să afle locația exactă sau coordonatele pe Google Maps unde să poată efectua plata, menționând că se afla în apropierea tavernei Irene.

Alți membri ai comunității au reacționat rapid, punând întrebări despre detaliile incidentului și oferind sugestii privind modalitatea de plată a sancțiunii.

”Salut!

Am luat o amendă pentru viteză pe șoselele elene și am înțeles că o pot plăti și pe insulă. Aveți o locație / coordonate pe Google Maps unde aș putea să o plătesc? Momentan sunt lângă taverna Irene :))

Mulțumesc anticipat! 🙏”, a întrebat turistul.

Apropo de detalii, un internaut l-a întrebat: ”Apropos, dacă tot ți-ai furat-o, cât exact a fost halatul? (viteza în plus și $$)”. Turistul a explicat: ”A fost ciudat, limita era 80, mergeam pe tempomat cu 80.

Polițistul a zis că am avut 85 într-o zonă cu limită de 70. Nu a vrut să arate nimic, și eu nu aveam chef să îmi stric vacanța pentru 2 pufuleți. Cică era 150 eur, dar mi-a dat ‘doar’ 60. Noi să fim sănătoși 🙂”.

Unde se achită sancțiunile

Conform discuțiilor de pe grup, amenzile de circulație se pot achita la poștă.

”Din câte am auzit, amenzile se plătesc la poștă. Dacă nu mă înșel, este în Limenaria, în Potos nu sunt sigur…”, a menționat un alt internaut.

Un alt răspuns a venit cu mai multe detalii: ”La poștă se plătesc amenzile în Grecia, întreabă unde este ELTA (ΕΛΤΑ)”. De asemenea, sediul poliției poate fi un punct de informare.

”Sediu de poliție este sigur în Limenaria, însă nu știu dacă puteți plăti acolo. Vă puteți interesa totuși, având în vedere că sunteți relativ aproape. Sediul poliției este aproape de port”, a completat un alt membru al comunității.

Cum se primesc amenzile

Turiștii care încalcă limitele de viteză în Grecia primesc, de obicei, amenda pe loc.

”Pe loc. Avea pistol cu radar și mi-a făcut semn să opresc. Așa inclusiv copiii au învățat o lecție importantă: încalci regulile, suporți consecințele. 🤭”, a explicat turistul român.

Sumele pot varia în funcție de depășirea vitezei și de zona în care se aplică sancțiunea. Plata rapidă este recomandată pentru a evita penalizările suplimentare, iar respectarea limitelor de viteză rămâne cea mai sigură modalitate de a preveni incidentele și de a călători liniștit pe drumurile elene.

