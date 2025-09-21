Ultima ora
ECONOMIE
Cât economisești dacă plătești anticipat un credit pe 30 de ani: simulări pe sume reale
Achitarea anticipată a unui credit ipotecar este una dintre cele mai eficiente metode prin care poți economisi sume semnificative de bani pe termen lung. Deși pare o strategie rezervată celor cu venituri mari, în realitate, chiar și plățile parțiale sau rambursarea mai rapidă a ratelor lunare pot reduce consistent costul total al împrumutului.

Cât este dobânda medie în România

În prezent, dobânda medie pentru un credit ipotecar în euro, conform ofertelor băncilor comerciale din România, este de aproximativ 6% pe an (dobândă fixă în primii ani și ulterior variabilă). Aceasta este o valoare orientativă, însă în funcție de ofertele băncilor, valoarea dobânzii poate fi chiar mai mică.

Să luăm în considerare un credit de 50.000 de euro pe 30 de ani.

Suma împrumutată: 50.000 euro

Perioadă: 30 de ani (360 luni)

Dobândă medie: 6%

La o astfel de structură, rata lunară se ridică la aproximativ 300 euro. Pe întreaga perioadă de 30 de ani, suma totală plătită către bancă (principal + dobândă) ajunge la aproximativ 108.000 euro. Practic, dobânda aproape dublează valoarea împrumutată.

Dacă același credit este rambursat în 15 ani, rata lunară crește la circa 420 euro, dar costul total scade la aproximativ 76.000 euro. În acest caz, economiile sunt evidente: peste 32.000 euro rămân în buzunarul debitorului.

Cu cât împrumutul este mai mare, cu atât suma rambursată crește. Iată un exemplu pentru un credit de 90.000 de euro, pe 30 de ani:

Suma împrumutată: 90.000 euro

Perioadă: 30 de ani

Dobândă medie: 6%

Rata lunară pentru acest credit se apropie de 540 euro, iar suma totală rambursată la finalul celor trei decenii este de aproximativ 194.000 euro. Dacă împrumutul este plătit în 15 ani, rata crește la circa 750 euro, dar costul total al creditului scade la aproximativ 137.000 euro. Astfel, economiile depășesc 57.000 euro.

Cum se face plata anticipată

Legislația din România permite rambursarea anticipată, fie totală, fie parțială, fără penalități mari. În cazul creditelor cu dobândă variabilă, comisionul de rambursare anticipată este 0%, iar pentru creditele cu dobândă fixă se aplică cel mult 1% din suma rambursată.

Există două modalități de plată anticipată:

  • Reducerea perioadei creditului – metoda cea mai avantajoasă, deoarece dobânda se calculează pentru mai puțini ani.
  • Reducerea ratei lunare – opțiune aleasă de cei care doresc o cheltuială lunară mai mică, însă economiile totale sunt mai reduse.

Plata anticipată a unui credit ipotecar nu înseamnă doar o libertate financiară câștigată mai devreme, ci și economii considerabile. În cazul unui împrumut de 50.000 de euro, reducerea perioadei la jumătate aduce o economie de peste 32.000 de euro, iar pentru un credit de 90.000 de euro, diferența ajunge la 57.000 de euro.

