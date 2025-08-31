Cât e sporul de metrou acordat tuturor angajaților Metrorex, inclusiv celor din birouri. Ce sumă încasează lunar pe lângă salariu

Sporul de metrou acordat angajaților Metrorex a devenit recent din nou un subiect intens dezbătut în spațiul public, după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a cerut angajaților din birouri să renunțe la acest beneficiu. Conform Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al companiei, sporul se acordă tuturor angajaților, nu doar celor care lucrează efectiv în subteran. Indemnizația variază între 20% și 40% din salariul brut, iar beneficiarii includ mecanici de tren, personal din subteran, dar și contabili, șoferi sau angajați din birouri. Inițial, beneficiul era denumit „spor de subteran”, însă a fost redenumit „spor de metrou” și extins tuturor salariaților, motivându-se că fiecare angajat poartă o anumită responsabilitate legată de siguranța transportului. Astfel, chiar și cei care nu lucrează direct cu trenurile, ci în birouri administrative, sunt îndreptățiți să primească această indemnizație, ceea ce a stârnit critici publice și acuzații de „spor imoral” din partea autorităților.

Creșteri salariale și beneficii pentru 2025

Pe lângă sporul de metrou, Metrorex a operat în 2025 mai multe ajustări salariale și beneficii. Începând cu 21 februarie, fiecare angajat a primit o majorare brută de 1.050 lei. De asemenea, valoarea bonusurilor programate pentru 2025 a crescut cu peste 17 milioane lei, ajungând la 68,7 milioane lei.

Cheltuielile pentru tichetele de masă au fost stabilite în două categorii: 30 lei pe tichet pentru 3.000 de salariați cu venituri nete de până la 8.000 lei și 35 lei pe tichet pentru 1.762 de angajați care lucrează cel puțin 50% din timp în subteran.

În total, cheltuielile sociale pentru 2025 au fost programate la 35,7 milioane lei, în creștere față de anul precedent.

La nivel managerial, directorul general și directorul financiar vor încasa împreună 696 mii lei, iar membrii Consiliului de Administrație vor primi 568 mii lei, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Controverse și apelul ministrului Transporturilor

Ministrul Ciprian Șerban a criticat public acordarea sporului către angajații din birouri, subliniind că situația economică este dificilă.

Într-o postare pe Facebook, acesta a îndemnat personalul să renunțe la spor, sugerând totodată că, dacă nu vor face acest lucru, pot „să se mute în subteran, unde beneficiul este justificat”.

Ministrul a propus și relocarea angajaților Companiei Naționale de Investiții Rutiere în birourile ocupate de personalul Metrorex, pentru a reduce costurile cu chiria de 30.000 euro/lună.

Deși apelurile publice continuă, Metrorex a păstrat tăcerea cu privire la sumele exacte ale sporului. Directorul general Mariana Miclăuș nu a oferit detalii financiare, iar cuantumul concret în bani pe care îl încasează lunar fiecare angajat rămâne necunoscut.

Sporul de metrou rămâne un beneficiu controversat, acordat tuturor angajaților Metrorex, inclusiv celor care nu activează în subteran. Deși reprezintă un procent semnificativ din salariul brut și face parte din pachetul salarial oficial, transparența sumelor efective lipsește, iar dezbaterea publică continuă.

În contextul investițiilor majore și al pierderilor estimate în bugetul companiei, acest subiect va rămâne în atenția opiniei publice și a autorităților.