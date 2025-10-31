Cât e amenda dacă parchezi pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici

În România a intrat în vigoare o lege care instituie drepturi clare pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii de până la cinci ani, inclusiv în ceea ce privește parcarea. Încălcarea acestor prevederi nu va fi doar o chestiune de etică sau bun simț, ci poate atrage sancțiuni financiare severe.

Legea 280/2023 și obligațiile legale privind parcarea specială

Actul legislativ care stabilește aceste reguli este Legea nr. 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Conform articolului 4 din lege, în spațiile de parcare aparținând instituțiilor publice și private sau organizate de acestea, dacă un operator are mai mult de zece locuri de parcare, trebuie rezervate și semnalizate spații speciale pentru aceste categorii.

Concret, legea prevede că trebuie alocate minimum 4% din totalul locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri pentru parcarea mijloacelor ale femeilor gravide sau persoanelor care însoțesc copii mici. Dacă numărul locurilor este mai mic de 10, aceste prevederi nu se aplică. De asemenea, prevederile privind amenajarea trebuie puse în practică în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, adică până la 22 aprilie 2024.

Sancțiuni stabilite de lege

Legea 280/2023 introduce mai multe categorii de contravenții și amenzi:

Nerespectarea obligației de a acorda prioritate (la ghișee, casierii etc.)

Dacă nu se acordă prioritate femeilor gravide sau persoanelor însoțite de copii la ghișee, case de marcat și alte servicii, sancțiunea este între 200 și 1.000 lei.

Neamenajarea, nerezervarea sau nesemnalizarea locurilor de parcare

Dacă o instituție publică sau un operator privat nu construiește, nu rezervă și/sau nu semnalizează locurile prevăzute de lege, amenda poate fi de 2.000 lei până la 10.000 lei.

Parcarea nejustificată pe locurile destinate gravidelor sau persoanelor cu copii

Acțiunea de a ocupa fără drept aceste locuri este contravenție și se sancționează tot cu amenzi între 2.000 și 10.000 lei.

Legea prevede și excepții: angajații MAI, personalul unităților medicale (publice sau private) ori cei din Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu pot fi sancționați dacă parcarea pe aceste locuri are loc în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Ce amenzi pot fi aplicate și cine le aplică

Fapta persoanei care folosește fără drept locurile dedicate este sancționabilă între 2.000 și 10.000 lei.

Entitățile care nu amenajează spațiile corespunzătoare riscă amenzi în aceeași bandă (2.000-10.000 lei).

Contravențiile privind nerefec­tarea priorității la ghișee sunt sancționate mai blând, între 200 și 1.000 lei.

Aplicarea amenzilor intră în competența poliției rutiere, poliției locale și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), în funcție de natura faptei:

Poliția rutieră și poliția locală pot sancționa utilizarea abuzivă a locurilor destinate gravidelor și nerespectarea obligațiilor de amenajare.

ANPC va aplica sancțiunile pentru nerespectarea dreptului de prioritate la ghișee și casierii.

Sumele încasate din amenzi devin venit la bugetul de stat.

Importanță și impact pentru șoferi și operatori

Această lege extinde protecţia socială pentru femeile însărcinate și familiile cu copii mici, oferind garanții și sancțiuni stricte acolo unde drepturile lor nu sunt respectate. Sistemul pune presiune pe operatori — comercianți, instituții publice, administrații locale — să implementeze semnalizarea și organizarea parcărilor în conformitate cu legea.

Pentru șoferi, semnalizarea atârnă mult: ocuparea abuzivă a locurilor dedicate poate fi foarte costisitoare. În același timp, excepțiile pentru forțele de ordine sau personalul medical implică că nu toate ocupările pot fi sancționate — depinde de contextul operațional al fiecărui caz.

Operatorii privați sau instituțiile publice care nu se conformează riscă sancțiuni comparabile cu cele impuse pentru alte deficiențe administrative majore.