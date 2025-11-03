Cât de mari sunt pensiile speciale în România, de fapt. Câți primesc de la 25.000 de lei pe lună și în ce domenii au lucrat

Discuția despre pensiile speciale nu se reduce la câteva cazuri extreme, ci la o arhitectură cu mai multe legi și bugete care alimentează lunar sume considerabile. Datele oficiale pentru septembrie 2025 arată că România are un nucleu relativ mic de beneficiari, dar cu medii lunare care depășesc cu mult pensia obișnuită. În frunte se află magistrații, iar sub ei, loturi distincte de profesii cu statut special, de la personal aeronautic la Curtea de Conturi. Ţi-am sintetizat cifrele și domeniile, împreună cu sursa banilor.

Dacă în spațiul public se vorbește adesea despre „peste 25.000 de lei pe lună”, merită să vezi ce înseamnă concret: media cazurilor din vârful ierarhiei sare de 25.000 de lei, iar numărul total de beneficiari ai pensiilor de serviciu se apropie de 12.000. Important, însă, nu sunt doar mediile, ci și împărțirea între contribuțiile proprii (BASS) și sumele completate direct din bugetul de stat.

Cine trece pragul de 25.000 de lei și câți sunt

Cei mai mulți beneficiari de pensii de serviciu sunt judecătorii și procurorii (Legea 303/2022): 5.733 de persoane în septembrie 2025. În acest grup se înregistrează și cea mai mare pensie medie de serviciu, 25.377 lei lunar. Practic, aici găsești marea parte a pensiilor peste pragul de 25.000 de lei pe lună, deși nu toate individual depășesc acest nivel, media indică un vârf consistent.

Din cei 5.733 de magistrați, 2.558 au componentă contributivă (BASS), iar 3.175 sunt plătiți exclusiv din bugetul de stat; presa economică a detaliat explicit această împărțire. Asta explică de ce „nota de plată” pentru acest grup este percepută accentuat la bugetul public, indiferent de stagiile individuale.

Câte persoane și ce domenii intră la pensii de serviciu

În total, 11.759 persoane au primit pensii de serviciu în septembrie 2025, cu 46 mai multe decât în august. Din aceștia, 7.857 au pensie finanțată prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (componenta contributivă), restul fiind acoperiți din bugetul de stat; este fotografia oficială a lunii de referință.

Pe lângă magistrați, apar alte categorii cu medii substanțiale. Personalul aeronautic civil navigant profesionist (Legea 83/2015) cuprinde 1.346 de beneficiari, toți pe BASS, cu o pensie medie de 13.104 lei. La Curtea de Conturi, 681 de persoane au pensie de serviciu, media fiind 10.287 lei. Pentru personalul auxiliar din instanțe și parchete (Legea 130/2015, completând Legea 567/2004) vorbim despre 2.334 de persoane cu o medie de 7.008 lei.

Diplomații și consulii (Legea 216/2015) sunt 792 de persoane, cu o pensie medie de 6.979 lei, în timp ce funcționarii publici parlamentari (Legea 215/2015, care modifică Legea 7/2006) numără 873 de beneficiari, media fiind 6.212 lei. Cifrele confirmă că, deși magistrații domină topul valoric, există un miez larg de profesii speciale cu medii de câteva mii de lei peste pensia obișnuită.

Cine plătește și de ce contează împărțirea BASS vs buget de stat

În rândul magistraților, comunicările oficiale precizează explicit o dublă sursă: o parte este echivalentul pensiei contributive (BASS), iar restul vine din bugetul de stat. Raportările publice indică pentru această categorie o medie de 25.377 lei și separă componentele, subliniind dependența ridicată de finanțarea de la buget. Este una dintre explicațiile pentru care reforma acestor pensii a rămas prioritară pe agenda ultimelor luni.

Pentru celelalte legi speciale, structura diferă: personalul aeronautic este încadrat integral pe BASS în statistica lunii, însă cu completări din bugetul de stat în valoare medie semnificativă, iar Curtea de Conturi apare cu beneficiari finanțați pe BASS, dar cu o cotă suportată din bugetul de stat. Dincolo de tehnicalități, când compari aceste medii cu pensia obișnuită, diferența rămâne mare, de la dublu până la de aproape zece ori.

Cum să citești corect cifrele, ca să nu te inducă în eroare

Când vezi „peste 25.000 de lei pe lună”, nu înseamnă că toți cei 11.759 sunt la acest nivel. Pragul de 25.000 de lei este specific în principal magistraților, unde media lunară a întregului grup trece de 25.000 de lei. Pentru restul categoriilor speciale, mediile sunt mult mai jos, dar tot rămân considerabil peste pensia medie din sistemul public. Dacă lucrezi cu aceste date într-un articol, folosește mereu luna de referință și legea specifică pentru a evita generalizările.

Pe termen scurt, diferențele se vor discuta în cheia reformelor și a deciziilor de la nivel guvernamental și constituțional; pe termen lung, tensiunea rămâne la intersecția dintre contributivitate și excepțiile stabilite prin legi speciale. Când analizezi impactul bugetar, ține cont de numărul mic de beneficiari și de mediile mari, care împreună produc presiune semnificativă pe cheltuielile publice.