Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 09:56
de Daoud Andra

Cât de des ar trebui să golești boilerul (rezervorul de apă caldă) – și de ce este atât de important
Boilerul este unul dintre aparatele esențiale din multe locuințe – funcționează zilnic, oferind apă caldă pentru duș, gătit și curățenie. Deși rareori îi acordăm atenție, acesta are nevoie de întreținere regulată pentru a funcționa eficient și în siguranță. „Ca orice echipament important din casă, și boilerul are nevoie de verificări periodice pentru a-și menține performanța, a economisi energie și a preveni defecțiunile”, explică Scott Dinino, manager general la Snyder Air Conditioning, Plumbing & Electric.

De ce trebuie golit boilerul regulat

În timp, apa care intră în rezervor lasă în urmă depuneri de minerale și sedimente, mai ales în zonele unde apa este dură. Aceste resturi se acumulează pe fundul boilerului și formează un strat izolator între flacără (sau rezistența electrică) și apă. „Rezultatul este că sistemul trebuie să muncească mai mult pentru a încălzi aceeași cantitate de apă”, avertizează Eric Olson, specialist în instalații sanitare.

Consecințele pot fi multiple: consum mai mare de energie, apă caldă care vine cu întârziere, fluctuații de temperatură sau chiar zgomote ciudate, precum bolboroseli sau pocnituri, semn că apa fierbe sub stratul de depuneri. Pe termen lung, neglijarea curățării duce la corodarea pereților interiori și poate scurta durata de viață a boilerului.

„Golirea anuală a rezervorului îmbunătățește nu doar eficiența, ci și claritatea apei, reducând riscul de presiune periculoasă sau fisuri în rezervor”, adaugă Dinino. „Este o formă simplă de întreținere preventivă – o jumătate de oră investită azi poate preveni reparații costisitoare mâine.”

Cât de des ar trebui golit boilerul

Experții recomandă ca un boiler rezidențial să fie golit cel puțin o dată pe an. Aceasta este o regulă generală pentru o utilizare normală, cu o temperatură de stocare în jur de 50°C – 55°C. Dacă aparatul este folosit intens sau apa din zonă este foarte dură, curățarea ar trebui făcută la fiecare șase luni.

Boilerele pe gaz necesită de obicei o golire mai frecventă decât cele electrice, deoarece depunerile pot afecta direct flacăra și schimbătorul de căldură.

Semne că trebuie să cureți boilerul

Printre semnele evidente se numără zgomotele de pocnituri sau bolboroseli, apa murdară sau ruginită, scăderea debitului de apă caldă și timpul tot mai lung de încălzire. Dacă observi oricare dintre acestea, e timpul să faci o golire completă.

Pașii prin care se golește boilerul:

  • Oprește curentul (la modelele electrice) sau setează flacăra pe modul „pilot” (la cele pe gaz).
  • Închide alimentarea cu apă rece către rezervor.
  • Conectează un furtun la robinetul de scurgere de la baza boilerului și direcționează-l către un loc sigur de evacuare.
  • Deschide un robinet de apă caldă din casă pentru a reduce presiunea.
  • Deschide supapa de scurgere și lasă apa să se evacueze complet.
  • După golire, pornește din nou apa rece câteva minute pentru a clăti sedimentele rămase.
  • Închide robinetul de scurgere, deconectează furtunul și umple rezervorul cu apă rece.
  • Reactivează alimentarea electrică sau gazul, doar după ce rezervorul s-a umplut complet.

Dacă boilerul tău nu a fost curățat niciodată, specialiștii recomandă să chemi un instalator. În unele cazuri, depunerile pot fi atât de mari încât, odată desprinse, pot provoca scurgeri sau fisuri.

