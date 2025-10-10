Cât curent consumă televizorul în fiecare lună? Factura creşte în funcţie de furnizorul de energie

Mulți români lasă televizorul pornit ore în șir, fără să se gândească la impactul asupra facturii de energie electrică. Deși consumul unui televizor modern este redus comparativ cu alte electrocasnice, diferențele dintre furnizori și timpul petrecut în fața ecranului pot adăuga câțiva lei buni la costul lunar al curentului.

Cât curent consumă un televizor obișnuit

Un televizor LED sau LCD de dimensiune medie are un consum mediu de aproximativ 100 de wați (0,1 kW) atunci când este în funcțiune. Astfel, dacă este folosit zilnic timp de două, patru, șase sau opt ore, consumul se poate calcula simplu:

2 ore/zi → 6 kWh/lună

4 ore/zi → 12 kWh/lună

6 ore/zi → 18 kWh/lună

8 ore/zi → 24 kWh/lună

În funcție de tariful pe care îl practică furnizorul tău de energie, acești kilowați se transformă în sume diferite pe factură.

Cât costă energia la marii furnizori

Tarifele variază semnificativ pe piața liberă. În prezent, Hidroelectrica rămâne printre cei mai ieftini furnizori, cu un tarif estimat la 1,04 lei/kWh, în timp ce alte companii precum Engie sau Electrica Furnizare ajung la peste 1,40 lei/kWh.

Iată cum arată costurile lunare pentru un televizor care funcționează zilnic, în funcție de timpul de utilizare și furnizorul de energie:

Diferențe de peste 10 lei pentru același consum

La o utilizare intensă – 8 ore pe zi – diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump furnizor este de aproape 10 lei pe lună, doar pentru televizor. Poate părea puțin, dar într-o gospodărie cu mai multe aparate electrice (laptopuri, frigidere, aparate de aer condiționat), aceste diferențe se acumulează rapid.

Specialiștii atrag atenția că merită verificat contractul de furnizare și comparate ofertele actuale de pe piață. Chiar și o reducere de câțiva bani pe kilowatt poate aduce economii considerabile la finalul anului.

Cum poți reduce consumul

Reglează luminozitatea ecranului – Modul „Eco” sau „Automat” poate scădea consumul cu până la 20%.

Oprește televizorul complet, nu îl lăsa în modul stand-by; chiar și așa, consumă între 1 și 3 wați.

Alege un model eficient energetic – Televizoarele moderne cu etichetă A++ pot consuma și la jumătate față de cele mai vechi.

Deconectează alte dispozitive (console, boxe, stickuri TV) când nu le folosești – acestea adaugă consum suplimentar.

În concluzie, televizorul nu este cel mai mare „vinovat” pentru factura mare la curent, dar poate contribui vizibil, mai ales dacă este lăsat pornit multe ore zilnic. Diferențele dintre furnizori și durata de utilizare pot modifica factura lunară cu peste 30%, iar alegerea inteligentă a unei oferte avantajoase îți poate aduce economii pe termen lung — chiar și atunci când tot ce faci e să te uiți la serialul preferat.