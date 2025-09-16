Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece

Toamna a adus primele temperaturi scăzute, iar românii au început deja să își pregătească gospodăriile pentru sezonul rece. Lemnele de foc, cel mai utilizat combustibil pentru încălzire în mediul rural, au devenit o prioritate pentru milioane de familii. În contextul majorării TVA și al creșterii cererii, tot mai mulți oameni se grăbesc să își cumpere din timp stocurile necesare, de teamă că prețurile vor continua să urce.

Cererea de lemne de foc a crescut semnificativ

Depozitele și ocoalele silvice din țară lucrează la capacitate maximă pentru a face față solicitărilor. La Baia Mare, de exemplu, lemnele sunt deja sortate și pregătite pentru livrare, însă cantitățile disponibile sunt tot mai limitate.

„Mai avem de valorificat doar 550 de metri cubi. Faţă de anul trecut a mai crescut cererea de lemn de foc. Am vândut 2.800 de metri cubi din depozit, plus partidele destinate populaţiei, direct din rampă, din pădure”, a explicat Călin Lupşe, directorul Ocolului Silvic Baia Mare, potrivit Observator News.

Conform acestuia, solicitările au crescut cu aproximativ 15% față de anul trecut, ceea ce arată că românii preferă să se aprovizioneze devreme, chiar și la prețuri mai mari.

Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă

Creșterea TVA de la 9% la 11% a influențat direct prețurile, iar costul unui metru cub de lemn a ajuns acum la 409 lei. Pentru agenții economici, situația este și mai dificilă, aceștia plătind chiar și 350 de lei pentru un metru ster de lemne de foc.

O localnică din zonă a explicat că prețurile sunt resimțite puternic în bugetele familiilor:

„Am auzit pe vecini la 300 de lei metrul. Sunt foarte scumpe. Dacă iarna e grea, îmi trebuie cam opt metri, altfel mă descurc cu 5-6”.

Alții au preferat să achiziționeze din timp, pentru a evita situațiile critice din mijlocul iernii.

„Nu vreau să iau în ajun, când frigul e la uşa casei. Am cumpărat acum, mai stau două luni la uscat și cu ce mai am în curte, cred că trec bine peste iarnă. Faţă de anul trecut, am luat lemnele cu vreo două luni mai repede”, au spus alți localnici, potrivit aceleiași sursă.

Milioane de români se bazează pe lemne pentru încălzire

În România, peste 3,5 milioane de gospodării folosesc lemne de foc pentru a trece peste iarnă. Ceea ce poate părea surprinzător este faptul că aproximativ 80.000 dintre aceste locuințe sunt situate chiar în București și Ilfov, acolo unde alternativele moderne de încălzire ar fi mai accesibile.

Pentru aceste familii, fluctuațiile de prețuri și disponibilitatea lemnului sunt factori care pot influența direct confortul din timpul iernii. De aceea, achiziția din timp devine o soluție de siguranță, chiar dacă presupune un efort financiar mai mare la începutul sezonului rece.

Românii nu mai așteaptă mijlocul iernii pentru a-și face proviziile de combustibil. Creșterea TVA, alături de cererea mai mare, au determinat o adevărată cursă pentru cumpărarea lemnelor de foc. În timp ce unii reușesc să profite de prețuri mai mici prin achiziții timpurii, alții se pregătesc să plătească mai mult, doar pentru a-și asigura căldura necesară pe timpul iernii.