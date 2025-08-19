Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 15:07
de Daoud Andra

Cât a ajuns să coste o masă la „împinge tava” în mall, după creşterea TVA-ului? Nu mulţi îşi mai permit să mănânce în oraş

Cât a ajuns să coste o masă la
FOTO: Arhivă

Creșterea TVA-ului aplicată de la 1 august a început deja să se resimtă în buzunarele românilor. De la alimentele cumpărate zilnic din piețe și supermarketuri, până la mesele luate la restaurant, la terase sau chiar în zona de fast food din mall, toate au devenit mai scumpe. Pentru cei cu venituri mici și medii, o simplă ieșire la masă a devenit aproape un lux.

Cum resimt românii scumpirile

Un exemplu concret a venit chiar dintr-un experiment realizat de un român, care a vrut să vadă cât costă acum o masă obișnuită la autoservire, în binecunoscutele restaurante de tip „împinge tava” din mall. A ales câteva preparate tradiționale și comune: o porție de ciorbă, sarmale cu smântână, pulpe dezosate cu mămăligă, șnițel cu pilaf și o sticlă de suc. Nota de plată? Nici mai mult, nici mai puțin de 122 de lei.

Suma i-a uimit pe mulți, mai ales că în urmă cu doar câteva luni, aceeași comandă s-ar fi încadrat, în medie, sub 100 de lei. În contextul actual, o familie care alege să ia masa la mall poate ajunge foarte ușor la cheltuieli de peste 250-300 de lei, bani care pentru unii reprezintă o parte semnificativă din salariul lunar.

Fenomenul nu este unul izolat. Proprietarii de restaurante și cafenele recunosc că sunt obligați să ridice prețurile pentru a acoperi taxele mai mari, materia primă tot mai scumpă și cheltuielile cu chiria sau personalul. Astfel, nota de plată pe care o primește consumatorul final devine din ce în ce mai greu de suportat.

Măsurile fiscale care pun presiune pe economie

Majorarea TVA-ului nu este singura schimbare fiscală intrată în vigoare la 1 august. Guvernul a implementat un pachet amplu de măsuri pentru a crește veniturile la bugetul de stat, însă efectele se resimt direct în viața de zi cu zi a românilor.

Pe lângă TVA, s-au introdus taxe suplimentare pentru unele categorii de produse și servicii, accizele la băuturi alcoolice și tutun au crescut, iar anumite scutiri de impozite au fost eliminate. În plus, mediul de afaceri acuză o birocrație tot mai mare și costuri crescute de conformare.

Economiștii avertizează că impactul va fi resimțit în lanț: de la scăderea consumului, la presiuni pe micii comercianți și la diminuarea puterii de cumpărare a populației. „Când cresc taxele, inevitabil cresc și prețurile, iar în final cei care suportă totul sunt oamenii de rând. În special cei cu venituri mici, care nu mai pot ține pasul cu scumpirile”, explică specialiștii.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
