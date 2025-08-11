Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 15:57
de Badea Violeta

Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația

Vacanțe și turism
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Cati bani trebuie sa platesti ca sa vizitezi Cascada Urlatoarea in august 2025

Cascada Urlătoarea din Bușteni rămâne o destinație apreciată pentru drumeții și iubitorii de natură, mai ales în lunile de vară. În august 2025, accesul este convenabil ca preț, iar traseul poate fi parcurs rapid de către cei cu o condiție fizică medie. Peisajul spectaculos te va răsplăti cu adevărat pentru efort.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025?

Pentru vizitarea Cascadei Urlătoarea, taxa de acces este de 10 lei, un preț foarte accesibil pentru o excursie de o zi în mijlocul naturii.

În condiții normale, traseul indicat pe panouri este de 45 de minute până la o oră, însă, cu o condiție fizică acceptabilă, drumeția poate fi încheiată în aproximativ 30 de minute, ceea ce face această destinație și mai tentantă pentru cei care au timp limitat la dispoziție.

Temperaturile ridicate, în jur de 33 de grade Celsius, impun totuși precauție și echipament adecvat pentru drumeție, se arată pe pagina de Facebook ”Undeva prin România”.

Traseul și condițiile de vizitare

Drumul spre Cascada Urlătoarea este bine marcat și se adresează în special iubitorilor de natură și celor obișnuiți cu plimbările pe munte. Zona este populară și în weekenduri, când numeroși turiști vin să se bucure de aerul curat și de priveliștea impresionantă.

Se recomandă încălțăminte sport sau de drumeție și hidratare corespunzătoare, mai ales pe timpul verii, când temperaturile pot fi ridicate.

De asemenea, traseul oferă o experiență plăcută și este potrivit și pentru familii, dar trebuie respectate regulile de siguranță pentru a evita accidentele.

Familie intoxicată pe traseul spre Cascada Urlătoarea

Salvamont Prahova a anunțat duminică seară că, pe parcursul zilei, a intervenit de trei ori, inclusiv pentru a acorda primul ajutor și a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente păstrate în condiții necorespunzătoare la căldură.

”Trei intervenţii astăzi, pentru Salvamont Prahova – formaţia Buşteni, una terestră si două aero”, au transmis, duminică seară salvamontiştii.

Conform informațiilor, o familie aflată pe traseul spre Cascada Urlătoarea a suferit o toxiinfecție alimentară după ce a consumat produse proprii păstrate în condiții de căldură.

”Părinţii si copilul au fost recuperaţi si predaţi ambulanţei SMURD”, au precizat salvamontiştii.

Totodată, echipele au intervenit pentru a acorda ajutor unei turiste în vârstă de 64 de ani, care suferea de probleme cardiace, hiperglicemie și lipotimie. Femeia a fost preluată din zona șaua Văii Cerbului, de pe traseul spre Vf. Omu, și transportată la spital cu elicopterul.

”O altă turistă, în vârstă de 30 ani, blocată şi epuizată fizic a fost recuperată tot cu elicopterul de pe Valea Gălbinele”, arată salvamontiştii.

