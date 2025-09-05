Cât costă să schimbi parchetul într-un apartament de 2 camere. Cât a ajuns să coste materialele
În contextul renovărilor rezidențiale, înlocuirea parchetului rămâne unul dintre cele mai frecvente proiecte. Cu prețuri în continuă creștere, este esențial să cunoști costurile reale pentru materiale și manoperă. În 2025, o estimare corectă poate face diferența între un buget bine gestionat și surprize neplăcute.
Materiale: de la opțiuni economice la variante premium
Parchetul laminat oferă o gamă variată de prețuri, în funcție de calitate:
- Economie: de la circa 20 lei/mp, ideal pentru spații cu trafic redus sau buget limitat
- Standard: între 35–50 lei/mp, cu un compromis bun între preț și durabilitate
- Premium: poate atinge între 50–100 lei/mp, oferind garanții extinse și rezistență superioară
În variante mai avansate, prețurile pot urca până la 150 lei/mp, în special pentru modele speciale, cu proprietăți anti-umezeală sau design sofisticat.
Manopera: montaj profesionist și variații de prețuri
Pe lângă costul materialelor, montajul parchetului reprezintă o parte semnificativă a bugetului:
- Conform unor ghiduri specializate, montajul parchetului laminat variază între 30–55 lei/mp, în funcție de complexitatea lucrării.
- Alte surse indică plaje similare sau mai extinse: între 60–120 lei/mp, adaptate unor lucrări delicate sau în zone cu trafic intens.
De asemenea, sursele de tip marketplace oferă estimări pentru apartamente medii (ex. 2 camere, 40-60 mp): costurile totale de montaj pot varia între 1.738 lei și 2.898 lei pentru 30 mp, sau între 3.477 lei și 5.796 lei pentru aproximativ 70 mp.
Estimări pentru un apartament de 2 camere (~50 m²)
Suprafața medie: 50 mp
Material (laminat standard):
50 mp x 35–50 lei = 1.750–2.500 lei
Material (premium):
50 mp x până la 100 lei = 5.000 lei
Manoperă (standard):
50 mp x 30–55 lei = 1.500–2.750 lei
Manoperă (variabilă):
50 mp x 60–120 lei = 3.000–6.000 lei
Total estimativ:
- Variantă economică-standard: între 3.250–5.250 lei
- Variantă premium și manoperă complexă: între 8.000–11.000 lei
Aceste estimări oferă o imagine transparentă asupra bugetului necesar pentru înlocuirea parchetului în 2025 într-un apartament de două camere.
Recomandări pentru o planificare eficientă
- Cere oferte de la mai mulți montatori – prețurile pot varia considerabil în funcție de zonă și experiența echipei.
- Alege materialele cu înțelepciune – dacă alegi laminat standard, economisești semnificativ fără a compromite estetica.
- Ia în calcul costuri suplimentare, precum plinte, folie izolatoare, șapă, care pot adăuga 10–20% la suma finală (Prolist).
- Planifică renovarea în extra-sezon, când cererea scade, iar tarifele pentru manoperă pot fi mai favorabile.