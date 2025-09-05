Cât costă să schimbi parchetul într-un apartament de 2 camere. Cât a ajuns să coste materialele

În contextul renovărilor rezidențiale, înlocuirea parchetului rămâne unul dintre cele mai frecvente proiecte. Cu prețuri în continuă creștere, este esențial să cunoști costurile reale pentru materiale și manoperă. În 2025, o estimare corectă poate face diferența între un buget bine gestionat și surprize neplăcute.

Materiale: de la opțiuni economice la variante premium

Parchetul laminat oferă o gamă variată de prețuri, în funcție de calitate:

Economie: de la circa 20 lei/mp, ideal pentru spații cu trafic redus sau buget limitat

Standard: între 35–50 lei/mp, cu un compromis bun între preț și durabilitate

Premium: poate atinge între 50–100 lei/mp, oferind garanții extinse și rezistență superioară

În variante mai avansate, prețurile pot urca până la 150 lei/mp, în special pentru modele speciale, cu proprietăți anti-umezeală sau design sofisticat.

Manopera: montaj profesionist și variații de prețuri

Pe lângă costul materialelor, montajul parchetului reprezintă o parte semnificativă a bugetului:

Conform unor ghiduri specializate, montajul parchetului laminat variază între 30–55 lei/mp, în funcție de complexitatea lucrării.

Alte surse indică plaje similare sau mai extinse: între 60–120 lei/mp, adaptate unor lucrări delicate sau în zone cu trafic intens.

De asemenea, sursele de tip marketplace oferă estimări pentru apartamente medii (ex. 2 camere, 40-60 mp): costurile totale de montaj pot varia între 1.738 lei și 2.898 lei pentru 30 mp, sau între 3.477 lei și 5.796 lei pentru aproximativ 70 mp.

Estimări pentru un apartament de 2 camere (~50 m²)

Suprafața medie: 50 mp

Material (laminat standard):

50 mp x 35–50 lei = 1.750–2.500 lei

Material (premium):

50 mp x până la 100 lei = 5.000 lei

Manoperă (standard):

50 mp x 30–55 lei = 1.500–2.750 lei

Manoperă (variabilă):

50 mp x 60–120 lei = 3.000–6.000 lei

Total estimativ:

Variantă economică-standard: între 3.250–5.250 lei

Variantă premium și manoperă complexă: între 8.000–11.000 lei

Aceste estimări oferă o imagine transparentă asupra bugetului necesar pentru înlocuirea parchetului în 2025 într-un apartament de două camere.

Recomandări pentru o planificare eficientă