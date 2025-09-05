Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 12:00
de Vieriu Ionut

Cât costă să schimbi parchetul într-un apartament de 2 camere. Cât a ajuns să coste materialele

UTILE
Cât costă să schimbi parchetul într-un apartament de 2 camere. Cât a ajuns să coste materialele
Cât costă înlocuirea parchetului pentru un apartament cu 2 camere în 2025

În contextul renovărilor rezidențiale, înlocuirea parchetului rămâne unul dintre cele mai frecvente proiecte. Cu prețuri în continuă creștere, este esențial să cunoști costurile reale pentru materiale și manoperă. În 2025, o estimare corectă poate face diferența între un buget bine gestionat și surprize neplăcute.

Materiale: de la opțiuni economice la variante premium

Parchetul laminat oferă o gamă variată de prețuri, în funcție de calitate:

  • Economie: de la circa 20 lei/mp, ideal pentru spații cu trafic redus sau buget limitat
  • Standard: între 35–50 lei/mp, cu un compromis bun între preț și durabilitate
  • Premium: poate atinge între 50–100 lei/mp, oferind garanții extinse și rezistență superioară

În variante mai avansate, prețurile pot urca până la 150 lei/mp, în special pentru modele speciale, cu proprietăți anti-umezeală sau design sofisticat.

Manopera: montaj profesionist și variații de prețuri

Pe lângă costul materialelor, montajul parchetului reprezintă o parte semnificativă a bugetului:

  • Conform unor ghiduri specializate, montajul parchetului laminat variază între 30–55 lei/mp, în funcție de complexitatea lucrării.
  • Alte surse indică plaje similare sau mai extinse: între 60–120 lei/mp, adaptate unor lucrări delicate sau în zone cu trafic intens.

De asemenea, sursele de tip marketplace oferă estimări pentru apartamente medii (ex. 2 camere, 40-60 mp): costurile totale de montaj pot varia între 1.738 lei și 2.898 lei pentru 30 mp, sau între 3.477 lei și 5.796 lei pentru aproximativ 70 mp.

Estimări pentru un apartament de 2 camere (~50 m²)

Suprafața medie: 50 mp

Material (laminat standard):

50 mp x 35–50 lei = 1.750–2.500 lei

Material (premium):

50 mp x până la 100 lei = 5.000 lei

Manoperă (standard):

50 mp x 30–55 lei = 1.500–2.750 lei

Manoperă (variabilă):

50 mp x 60–120 lei = 3.000–6.000 lei

Total estimativ:

  • Variantă economică-standard: între 3.250–5.250 lei
  • Variantă premium și manoperă complexă: între 8.000–11.000 lei

Aceste estimări oferă o imagine transparentă asupra bugetului necesar pentru înlocuirea parchetului în 2025 într-un apartament de două camere.

Recomandări pentru o planificare eficientă

  1. Cere oferte de la mai mulți montatori – prețurile pot varia considerabil în funcție de zonă și experiența echipei.
  2. Alege materialele cu înțelepciune – dacă alegi laminat standard, economisești semnificativ fără a compromite estetica.
  3. Ia în calcul costuri suplimentare, precum plinte, folie izolatoare, șapă, care pot adăuga 10–20% la suma finală (Prolist).
  4. Planifică renovarea în extra-sezon, când cererea scade, iar tarifele pentru manoperă pot fi mai favorabile.
România nu scapă de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de 36 de grade în weekend
Recomandări
Al doilea tramvai a deraiat în Sofia, punând bulgarii şi autorităţile pe gânduri. Călătorii s-au autoevacuat, din fericire
Al doilea tramvai a deraiat în Sofia, punând bulgarii şi autorităţile pe gânduri. Călătorii s-au autoevacuat, din fericire
Vulnerabilitate WhatsApp exploatată în atacuri „zero-click” asupra utilizatorilor de iPhone
Vulnerabilitate WhatsApp exploatată în atacuri „zero-click” asupra utilizatorilor de iPhone
Robocopy, alternativa eficientă pentru copierea fișierelor mari în Windows. Așa știi sigur că totul este în siguranță și nu pierzi timp
Robocopy, alternativa eficientă pentru copierea fișierelor mari în Windows. Așa știi sigur că totul este în siguranță și nu pierzi timp
Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee
Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee
„Clasa întâi” sau „clasa a întâia”? Cum este corect să spunem
„Clasa întâi” sau „clasa a întâia”? Cum este corect să spunem
Nespresso bate palma cu The Weeknd pentru o colecție specială, Samra Origins
Nespresso bate palma cu The Weeknd pentru o colecție specială, Samra Origins
Cauza morții lui Giorgio Armani. Ce au dezvăluit apropiații despre ultimele zile ale celebrului designer italian
Cauza morții lui Giorgio Armani. Ce au dezvăluit apropiații despre ultimele zile ale celebrului designer italian
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
Revista presei
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul banilor septembrie 2025: trei zodii care atrag prosperitatea
Playtech Știri
Gabriela Cristea şi Tavi Clonda, vacanţă de vis în Hawaii. S-au cazat la un super hotel: „Priveliştea îţi taie răsuflarea, e superb”
Playtech Știri
Kate Middleton, schimbare neașteptată de look. Prințesa de Wales a surprins cu nuanța părului, dar fanii au observat altceva. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...