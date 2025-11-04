Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete

Construirea unui garaj pare, la prima vedere, un proiect simplu — dar costul real depinde puternic de materiale, dimensiuni, soluţia de fundaţie şi de preţurile locale la manoperă. În 2025, piaţa din România oferă variante foarte diferite: de la garaje prefabricate ieftine, la structuri din zidărie (cărămidă sau BCA) care implică investiţii mai consistente. Mai jos găseşti o sinteză practică, cu surse și un exemplu de calcul demonstrativ.

Variante de referinţă şi repere de preţ

Garaj prefabricat (o mașină, 3×6 m)

Soluţie mai ieftină, instalare + structură metalică; preţuri încep de la aproximativ 9.000 lei pentru un garaj simplu, iar variantele pentru două maşini pornesc de la ~12.500 lei, în funcţie de finisări. Aceasta este o opţiune comparativă utilă dacă vrei cost minim și timp scurt de instalare.

Cost construcţie „la cheie” / m² pentru construcţii simple

Ghiduri de construcţii indică că, pentru lucrări elementare (structuri mici, fără finisaje luxoase), preţurile pot porni de la cca 100 €/m² pentru soluţii foarte simple, dar pentru un garaj din zidărie cu finisaje normale costul real poate fi mai mare, în funcţie de manoperă şi materiale. (această referinţă reprezintă un reper orientativ; costul final trebuie calculat pe proiect).

Preţuri materiale — BCA / blocuri de zidărie (2025)

Magazinele mari afişează multiple tipuri şi dimensiuni; exemple concrete găsite în oferta 2025 arată blocuri BCA cu preţuri unitare variind (ex.: unele referinţe listate în jur de 11–25 lei/buc în funcţie de dimensiune şi producător). Aceste preţuri sunt utile pentru calculul cantităţilor de zidărie.

Ușa de garaj

Variație mare — o uşă simplă (manuală) poate costa între 1.000 şi 2.000 lei, iar una automată sau premium poate ajunge la 4.000–5.000+ lei (excepţii în funcţie de funcţionalitate și brand).

Notă: preţurile materiale şi de manoperă sunt volatile; calculele de mai jos folosesc valori medii observate în piaţa românească în 2025. Pentru deviz exact cere ofertă locală.

Ce componente intră în costul unui garaj din zidărie (cărămidă sau BCA)

Proiect/autorizaţie — costuri administrative şi eventual proiect tehnic (dacă este necesar) Fundaţie — placă sau grinzi; beton, armătură, cofraje Zidărie — cărămidă sau blocuri BCA + mortar/izolaţii la nevoie Structură acoperiş — şarpantă, învelitoare (ţiglă, tablă), izolaţie Uşă garaj + ferestre/uşi secundare Instalaţii minimale — electrică, eventual canalizare/ drenaj la podea Finisaje / zugrăveli / tencuială exterioară Manoperă — etapizat: fundaţie, zidărie, acoperiş, finisaje, montaj uşă Transport materiale, debarasare şantier, taxe locale

Exemplu de calcul orientativ (garaj pentru o maşină, 3×6 m) — estimare demonstrativă

Parametri asumați (exemplu):

Amprenta garaj: 3 m × 6 m = 18 m² suprafaţă construită.

Înălţime ziduri: 2,5 m → suprafaţă zidărie (perimetru 18 m × 2,5 m) ≈ 45 m².

Material zidărie: BCA blocuri 60×25×20 cm (exemple de dimensiuni din oferte comerciale).

Material zidărie (exemplu calcul cantități):

Blocuri necesare (estimativ): ~7 buc / m² (depinde dimensiune şi rosturi) → pentru 45 m² ≈ 315 blocuri.

Preţ orientativ mediu bloc (exemplu din oferte): ~17,5 lei/buc → cost BCA ≈ 5.500 lei. (valoare orientativă bazată pe oferte magazin).

Fundaţie (placă beton simplă) — estimativ (material+manoperă) pentru un garaj mic poate porni de la 4.000–8.000 lei, în funcţie de grosime şi necesarul de excavare (valoare orientativă, cere ofertă).

Acoperiş + lemn + învelitoare — o estimare pentru o şarpantă mică + tablă/ţiglă: 3.000–6.000 lei, în funcţie de tip învelitoare.

Ușă garaj — între 1.000–5.000 lei în funcţie de variantă (manuală vs automată).

Manoperă totală (zidărie, montaj, finisaje) — variabilă; pentru construcţii simple se pot întâlni oferte ce plasează manopera între 100–250 €/m² construcţie, însă pentru un garaj mic ar fi rezonabilă o estimare de 6.000–12.000 lei (depinde de echipă, oraş, complexitate).

Sumar estimativ (exemplu orientativ, 2025)

BCA (material): ~5.500 lei

Fundaţie (material + manoperă): 4.000–8.000 lei

Acoperiş: 3.000–6.000 lei

Uşă garaj: 1.000–5.000 lei

Manoperă zidărie & finisaje: 6.000–12.000 lei

Transport, materiale auxiliare, imprevizibile: 1.000–3.000 lei

Total estimativ (garaj 18 m²): orientativ 20.000–40.000 lei (≈ 4.000–8.500 €) — depinde mult de selecţia uşii, tipul acoperişului, calitatea finisajelor şi tarifele locale de manoperă. Repet: acesta este un exemplu ilustrativ; rezultatul poate fi mai mic sau mai mare în funcţie de alegeri.

Recomandări practice înainte de a începe proiectul

Cere cel puţin 3 oferte detaliate (devize) care să cuprindă cantităţi, tipuri materiale şi manoperă separat. Ghidurile comerciale şi magazinele dau preţuri unitare dar nu includ întotdeauna manopera.

Compară garaj prefabricat vs zidărie: dacă bugetul e strict, garajul prefabricat (ex.: de la ~9.000 lei) poate fi soluţia. Pentru durabilitate şi valoare pe termen lung, zidăria (BCA/cărămidă) e preferată.

Verifică autorizaţiile: multe amplasamente şi dimensiuni impun autorizaţie de construcţie; costuri administrative pot apărea.

Alege furnizori locali pentru manoperă și cere garanții scrise; diferenţe de preţ între oraşe pot fi semnificative.