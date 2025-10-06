Cât costă să ridici o casă din cărămidă în 2025. Prețurile la materiale și manoperă au crescut semnificativ

Construirea unei case din cărămidă în 2025 a devenit o investiție mult mai costisitoare decât în urmă cu câțiva ani. Creșterea prețurilor la materiale, la energie și la manoperă a făcut ca bugetele pentru locuințele noi să crească semnificativ. Pentru o casă de aproximativ 120 de metri pătrați utili, cu parter și etaj, costurile totale pot depăși cu ușurință pragul de 100.000 de euro, în funcție de zona în care se construiește și de nivelul de finisare dorit.

Materialele de construcții, tot mai scumpe

Prețul materialelor de construcție a crescut constant în ultimii doi ani. În 2025, un metru cub de cărămidă sau BCA costă, în medie, între 500 și 600 de lei, în timp ce fierul beton fasonat costă aproximativ 4–5 lei kilogramul. Cimentul, alt material esențial, se situează între 0,9 și 1,4 lei pe kilogram, în funcție de marcă și de cantitatea achiziționată.

Pentru acoperiș, prețurile variază în funcție de tipul de țiglă. Țigla ceramică pornește de la 40 de lei pe metru pătrat, dar poate ajunge și la 65 de lei, în timp ce o izolație decentă, din polistiren sau vată minerală, costă între 38 și 52 de lei pe metru pătrat. Tâmplăria PVC cu geam tripan, tot mai des folosită pentru eficiența energetică, are un preț mediu de 500–750 de lei pe metru pătrat.

Doar materialele pentru structura „la roșu” a unei case de 120 de metri pătrați pot depăși 30.000–35.000 de euro, în funcție de calitate și de configurația proiectului.

Manopera diferă semnificativ în funcție de oraș

Unul dintre factorii care influențează cel mai mult prețul total este manopera. În marile orașe, unde cererea este mare, iar muncitorii calificați sunt greu de găsit, tarifele sunt mai ridicate.

În București, Cluj sau Timișoara, construcția unei case la cheie se ridică, în general, la 850–1.100 de euro pe metru pătrat. Astfel, o casă de 120 de metri pătrați poate costa între 102.000 și 132.000 de euro, în funcție de finisaje și complexitatea lucrării.

În orașele medii, precum Brașov, Iași sau Oradea, prețurile sunt ceva mai reduse – între 700 și 900 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă un buget total cuprins între 84.000 și 108.000 de euro.

În provincie sau mediul rural, costurile scad și mai mult, pentru că mâna de lucru este mai ieftină. Acolo, o casă similară poate fi construită „la cheie” cu 70.000–90.000 de euro, dacă se folosesc materiale de nivel mediu și se lucrează cu echipe locale.

La roșu, la gri sau la cheie – diferențe importante de buget

O construcție „la roșu”, care include doar fundația, zidăria, structura și acoperișul, costă în 2025 între 400 și 500 de euro pe metru pătrat în orașele mari și aproximativ 300–400 de euro în provincie. Pentru o casă de 120 mp, suma totală se situează între 36.000 și 60.000 de euro.

Dacă se dorește ridicarea unei locuințe „la gri” – adică structură completă, cu instalații, tencuieli, termoizolație și ferestre – costurile cresc la 550–700 de euro/mp în marile orașe, respectiv 450–600 de euro/mp în localitățile mai mici. În acest caz, o casă de 120 mp ajunge să coste între 54.000 și 84.000 de euro.

Pentru varianta „la cheie”, cu finisaje complete, instalații funcționale și racorduri la utilități, prețurile urcă până la 1.000 de euro/mp în medie, uneori chiar mai mult pentru locuințele moderne.

Creșterea prețurilor este determinată de mai mulți factori. Costurile cu materialele au crescut odată cu prețul energiei și al transportului, iar salariile muncitorilor din construcții au urcat, mai ales în orașele mari, unde cererea este ridicată. În plus, proiectele noi trebuie să respecte standarde tot mai stricte de eficiență energetică, ceea ce implică materiale performante, dar mai scumpe.