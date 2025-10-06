Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 18:01
de Daoud Andra

Cât costă să ridici o casă din cărămidă în 2025. Prețurile la materiale și manoperă au crescut semnificativ

UTILE
Cât costă să ridici o casă din cărămidă în 2025. Prețurile la materiale și manoperă au crescut semnificativ
Ce costuri presupune ridicarea unei case din cărămidă (FOTO: Freepik)

Construirea unei case din cărămidă în 2025 a devenit o investiție mult mai costisitoare decât în urmă cu câțiva ani. Creșterea prețurilor la materiale, la energie și la manoperă a făcut ca bugetele pentru locuințele noi să crească semnificativ. Pentru o casă de aproximativ 120 de metri pătrați utili, cu parter și etaj, costurile totale pot depăși cu ușurință pragul de 100.000 de euro, în funcție de zona în care se construiește și de nivelul de finisare dorit.

Materialele de construcții, tot mai scumpe

Prețul materialelor de construcție a crescut constant în ultimii doi ani. În 2025, un metru cub de cărămidă sau BCA costă, în medie, între 500 și 600 de lei, în timp ce fierul beton fasonat costă aproximativ 4–5 lei kilogramul. Cimentul, alt material esențial, se situează între 0,9 și 1,4 lei pe kilogram, în funcție de marcă și de cantitatea achiziționată.

Pentru acoperiș, prețurile variază în funcție de tipul de țiglă. Țigla ceramică pornește de la 40 de lei pe metru pătrat, dar poate ajunge și la 65 de lei, în timp ce o izolație decentă, din polistiren sau vată minerală, costă între 38 și 52 de lei pe metru pătrat. Tâmplăria PVC cu geam tripan, tot mai des folosită pentru eficiența energetică, are un preț mediu de 500–750 de lei pe metru pătrat.

Doar materialele pentru structura „la roșu” a unei case de 120 de metri pătrați pot depăși 30.000–35.000 de euro, în funcție de calitate și de configurația proiectului.

Manopera diferă semnificativ în funcție de oraș

Unul dintre factorii care influențează cel mai mult prețul total este manopera. În marile orașe, unde cererea este mare, iar muncitorii calificați sunt greu de găsit, tarifele sunt mai ridicate.

În București, Cluj sau Timișoara, construcția unei case la cheie se ridică, în general, la 850–1.100 de euro pe metru pătrat. Astfel, o casă de 120 de metri pătrați poate costa între 102.000 și 132.000 de euro, în funcție de finisaje și complexitatea lucrării.

În orașele medii, precum Brașov, Iași sau Oradea, prețurile sunt ceva mai reduse – între 700 și 900 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă un buget total cuprins între 84.000 și 108.000 de euro.

În provincie sau mediul rural, costurile scad și mai mult, pentru că mâna de lucru este mai ieftină. Acolo, o casă similară poate fi construită „la cheie” cu 70.000–90.000 de euro, dacă se folosesc materiale de nivel mediu și se lucrează cu echipe locale.

La roșu, la gri sau la cheie – diferențe importante de buget

O construcție „la roșu”, care include doar fundația, zidăria, structura și acoperișul, costă în 2025 între 400 și 500 de euro pe metru pătrat în orașele mari și aproximativ 300–400 de euro în provincie. Pentru o casă de 120 mp, suma totală se situează între 36.000 și 60.000 de euro.

Dacă se dorește ridicarea unei locuințe „la gri” – adică structură completă, cu instalații, tencuieli, termoizolație și ferestre – costurile cresc la 550–700 de euro/mp în marile orașe, respectiv 450–600 de euro/mp în localitățile mai mici. În acest caz, o casă de 120 mp ajunge să coste între 54.000 și 84.000 de euro.

Pentru varianta „la cheie”, cu finisaje complete, instalații funcționale și racorduri la utilități, prețurile urcă până la 1.000 de euro/mp în medie, uneori chiar mai mult pentru locuințele moderne.

Creșterea prețurilor este determinată de mai mulți factori. Costurile cu materialele au crescut odată cu prețul energiei și al transportului, iar salariile muncitorilor din construcții au urcat, mai ales în orașele mari, unde cererea este ridicată. În plus, proiectele noi trebuie să respecte standarde tot mai stricte de eficiență energetică, ceea ce implică materiale performante, dar mai scumpe.

Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Recomandări
Trei monede noi, lansate de BNR pentru Centenarul Patriarhiei Române. Cât vor costa
Trei monede noi, lansate de BNR pentru Centenarul Patriarhiei Române. Cât vor costa
Germania vrea să reintroducă armata obligatorie. Anunțul făcut de cancelarul Friedrich Merz
Germania vrea să reintroducă armata obligatorie. Anunțul făcut de cancelarul Friedrich Merz
DSU, recomandări pentru populație după noile avertizări meteo de Cod roșu: va ploua cât pentru două luni în doar câteva ore.
DSU, recomandări pentru populație după noile avertizări meteo de Cod roșu: va ploua cât pentru două luni în doar câteva ore.
Apare un indicator rutier inedit în București. De ce va fi amplasat lângă școli și grădinițe
Apare un indicator rutier inedit în București. De ce va fi amplasat lângă școli și grădinițe
Cod roșu de furtuni în Bulgaria. Trei oameni au murit în urma inundațiilor, MAE avertizează românii aflați în vacanță
Cod roșu de furtuni în Bulgaria. Trei oameni au murit în urma inundațiilor, MAE avertizează românii aflați în vacanță
Uniunea Europeană ia în calcul fixarea vârstei minime pentru rețele sociale
Uniunea Europeană ia în calcul fixarea vârstei minime pentru rețele sociale
Un nou magazin cu haine ieftine se deschide în București. Rivalul direct al lui H&M și Pepco promite articole vestimentare de la 19 lei
Un nou magazin cu haine ieftine se deschide în București. Rivalul direct al lui H&M și Pepco promite articole vestimentare de la 19 lei
Bob Rădulescu, omul din spatele personajului „Haurențiu”. Crede cu tărie în puterea cuvintelor și dezvăluie că cele mai mari lecții le-a învățat de la copii: „Dacă-ți merge bine în viață, să nu-ți faci gardul mai înalt”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Bob Rădulescu, omul din spatele personajului „Haurențiu”. Crede cu tărie în puterea cuvintelor și dezvăluie că cele mai mari lecții le-a învățat de la copii: „Dacă-ți merge bine în viață, să nu-ți faci gardul mai înalt”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...