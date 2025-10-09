Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 15:54
de Daoud Andra

Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități în 2025

UTILE
Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități în 2025
FOTO: Freepik

În 2025, mulți români aleg să își construiască o casă de lemn, atrași de avantajele acestui tip de locuință: costuri mai reduse, durată scurtă de execuție și eficiență energetică superioară. Totuși, prețurile au crescut ușor în ultimul an, din cauza scumpirii materialelor de construcții și a manoperei, mai ales în orașele mari.

Tipuri de structuri și impactul asupra prețului

Costul final al unei case de lemn depinde în principal de tipul de lemn folosit, dar și de locația șantierului. În București, Cluj-Napoca sau Timișoara, manopera este cu 20–30% mai scumpă decât în orașele mici sau în zonele rurale. De asemenea, o casă construită din lemn stratificat uscat și tratat va costa semnificativ mai mult decât una din lemn masiv simplu.

  • Structură ușoară pe cadre din lemn (tip american sau canadian) – cea mai populară opțiune în România, datorită rapidității execuției.
  • Lemn masiv (bușteni sau grinzi) – mai rezistent, dar și mai costisitor, implicând lucrări de tâmplărie și finisare suplimentare.
  • Structură mixtă lemn–metal – preferată în zonele seismice, cu un cost ceva mai ridicat, dar o durabilitate sporită.

Estimare de costuri pentru o casă de 120 mp

O casă de lemn cu patru camere, două băi și o bucătărie, pe o suprafață utilă de aproximativ 120 de metri pătrați, are în 2025 un preț mediu format din:

Vezi și:
Cât costă să construieşti o casă de 130 de mp la gri, în toamna lui 2025
Cât costă să construiești o casă de lemn în România, în toamna lui 2025. Calcul complet cu cheltuielile și manopera
  • Materiale: 65.000 – 80.000 euro (în funcție de calitatea lemnului, izolație, acoperiș, tâmplărie).
  • Manoperă: 25.000 – 35.000 euro (inclusiv montajul structurii, finisaje interioare și exterioare).
  • Utilități și instalații (apă, curent, canalizare, încălzire): 10.000 – 15.000 euro.

Total estimativ: între 100.000 și 130.000 de euro pentru o casă complet finisată, la cheie, construită din lemn de calitate bună. În regim „la roșu”, prețul poate scădea la 70.000 – 85.000 de euro.

Cât costă o casă mai mică, de 90 mp

Pentru o locuință mai compactă, de 90 metri pătrați, cu patru camere și două băi, costurile scad semnificativ:

  • Materiale: 50.000 – 60.000 euro.
  • Manoperă: 18.000 – 25.000 euro.
  • Utilități: 8.000 – 10.000 euro.

Preț final estimat: între 75.000 și 95.000 de euro, în funcție de dotări, tipul acoperișului și zona în care se construiește.

Alte costuri care nu trebuie ignorate

Pe lângă construcția propriu-zisă, proprietarii trebuie să bugeteze și:

  • Proiectul tehnic și autorizația de construire – între 2.000 și 4.000 euro.
  • Amenajarea curții și gardul – 3.000–5.000 euro.
  • Mobilierul și electrocasnicele – cel puțin 10.000 euro pentru un nivel de confort mediu.

În 2025, o casă de lemn rămâne una dintre cele mai rentabile variante de construcție, cu costuri cu 25–30% mai mici decât o casă clasică din cărămidă. Prețul final depinde însă de materialele alese, de tipul lemnului și, nu în ultimul rând, de orașul în care se construiește. În marile centre urbane, manopera rămâne principalul factor care ridică prețul total, dar avantajul unei construcții rapide și sustenabile continuă să atragă tot mai mulți români.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Bruxelles, plan de șoc pentru AI: „Nu doar ChatGPT” și adopție accelerată în 11 industrii
Bruxelles, plan de șoc pentru AI: „Nu doar ChatGPT” și adopție accelerată în 11 industrii
OpenAI, prinsă în mijlocul controversei Sora: de la „revoluția video” la scandalul legat de drepturile de autor și conținutul ofensator
OpenAI, prinsă în mijlocul controversei Sora: de la „revoluția video” la scandalul legat de drepturile de autor și conținutul ofensator
Cine este Laszlo Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură. Criticile dure aduse lui Viktor Orbán de către scriitorul maghiar
Cine este Laszlo Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură. Criticile dure aduse lui Viktor Orbán de către scriitorul maghiar
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
Unde e cel mai sigur să locuiești într-un bloc vechi. Explicațiile specialiștilor în rezistență seismică
Unde e cel mai sigur să locuiești într-un bloc vechi. Explicațiile specialiștilor în rezistență seismică
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Cum descarci mai repede jocurile pe Switch 2: ghid de optimizare
Cum descarci mai repede jocurile pe Switch 2: ghid de optimizare
Se pune poprire pe conturile Revolut? Răspunsul, dat chiar de bancă
Se pune poprire pe conturile Revolut? Răspunsul, dat chiar de bancă
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Playtech Știri
Horoscop zilnic 10 octombrie 2025. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...