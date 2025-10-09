Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități în 2025

În 2025, mulți români aleg să își construiască o casă de lemn, atrași de avantajele acestui tip de locuință: costuri mai reduse, durată scurtă de execuție și eficiență energetică superioară. Totuși, prețurile au crescut ușor în ultimul an, din cauza scumpirii materialelor de construcții și a manoperei, mai ales în orașele mari.

Tipuri de structuri și impactul asupra prețului

Costul final al unei case de lemn depinde în principal de tipul de lemn folosit, dar și de locația șantierului. În București, Cluj-Napoca sau Timișoara, manopera este cu 20–30% mai scumpă decât în orașele mici sau în zonele rurale. De asemenea, o casă construită din lemn stratificat uscat și tratat va costa semnificativ mai mult decât una din lemn masiv simplu.

Structură ușoară pe cadre din lemn (tip american sau canadian) – cea mai populară opțiune în România, datorită rapidității execuției.

Lemn masiv (bușteni sau grinzi) – mai rezistent, dar și mai costisitor, implicând lucrări de tâmplărie și finisare suplimentare.

Structură mixtă lemn–metal – preferată în zonele seismice, cu un cost ceva mai ridicat, dar o durabilitate sporită.

Estimare de costuri pentru o casă de 120 mp

O casă de lemn cu patru camere, două băi și o bucătărie, pe o suprafață utilă de aproximativ 120 de metri pătrați, are în 2025 un preț mediu format din:

Materiale: 65.000 – 80.000 euro (în funcție de calitatea lemnului, izolație, acoperiș, tâmplărie).

Manoperă: 25.000 – 35.000 euro (inclusiv montajul structurii, finisaje interioare și exterioare).

Utilități și instalații (apă, curent, canalizare, încălzire): 10.000 – 15.000 euro.

Total estimativ: între 100.000 și 130.000 de euro pentru o casă complet finisată, la cheie, construită din lemn de calitate bună. În regim „la roșu”, prețul poate scădea la 70.000 – 85.000 de euro.

Cât costă o casă mai mică, de 90 mp

Pentru o locuință mai compactă, de 90 metri pătrați, cu patru camere și două băi, costurile scad semnificativ:

Materiale: 50.000 – 60.000 euro.

Manoperă: 18.000 – 25.000 euro.

Utilități: 8.000 – 10.000 euro.

Preț final estimat: între 75.000 și 95.000 de euro, în funcție de dotări, tipul acoperișului și zona în care se construiește.

Alte costuri care nu trebuie ignorate

Pe lângă construcția propriu-zisă, proprietarii trebuie să bugeteze și:

Proiectul tehnic și autorizația de construire – între 2.000 și 4.000 euro.

Amenajarea curții și gardul – 3.000–5.000 euro.

Mobilierul și electrocasnicele – cel puțin 10.000 euro pentru un nivel de confort mediu.

În 2025, o casă de lemn rămâne una dintre cele mai rentabile variante de construcție, cu costuri cu 25–30% mai mici decât o casă clasică din cărămidă. Prețul final depinde însă de materialele alese, de tipul lemnului și, nu în ultimul rând, de orașul în care se construiește. În marile centre urbane, manopera rămâne principalul factor care ridică prețul total, dar avantajul unei construcții rapide și sustenabile continuă să atragă tot mai mulți români.