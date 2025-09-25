Cât costă să ridici o casă de 120 de metri pătraţi la roşu, în 2025

Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 15:45
de Ioana Bucur

UTILE
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Într-un context în care tot mai mulți români visează la propria locuință, dar sunt totodată atenți la buget, întrebarea „cât costă să ridici o casă la roșu?” rămâne una dintre cele mai frecvente. În 2025, prețurile materialelor de construcție și tarifele pentru manoperă continuă să varieze considerabil de la o zonă la alta, ceea ce face ca estimările să fie diferite în funcție de regiune, tipul de proiect și echipa de constructori.

Pentru o casă de 120 de metri pătrați, construită la roșu – adică structură completă, pereți și acoperiș, dar fără finisaje sau instalații – investiția poate porni de la câteva zeci de mii de euro și poate crește semnificativ în funcție de materialele folosite și complexitatea proiectului.

În 2025, costul estimativ pentru construirea unei case la roșu în România variază între 250 și 500 de euro pe metru pătrat, în funcție de complexitatea proiectului și de regiunile țării.

Estimări de costuri:

  • Case cu un singur nivel: aproximativ 450 €/mp
  • Case cu două nivele: între 400 și 450 €/mp
  • Case cu trei nivele: între 350 și 400 €/mp

De exemplu, pentru o casă de 120 mp, costul total ar putea varia între 30.000 și 54.000 de euro, în funcție de specificațiile tehnice și de locație.

Ce include construcția la roșu

Faza de construcție la roșu presupune realizarea structurii de rezistență a casei, inclusiv:

  • Fundația
  • Plăcile de beton (parter și etaj)
  • Peretii exteriori și interiori
  • Acoperișul (fără finisaje interioare și exterioare)

Această etapă nu include instalațiile electrice, sanitare, termice, finisajele interioare și exterioare, precum și racordurile la utilități.

Factori care influențează costul

  • Locația: Prețurile pot fi mai mari în orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, comparativ cu zonele rurale.
  • Complexitatea proiectului: Casele cu designuri complexe sau cu multiple nivele pot implica costuri suplimentare.
  • Materialele alese: Calitatea materialelor influențează semnificativ bugetul final.
  • Manopera: Tarifele pot varia în funcție de regiune și de experiența echipelor de muncitori.

Recomandări pentru gestionarea costurilor:

  • Consultă un specialist: Un proiect tehnic detaliat te va ajuta să obții oferte precise și să eviți costuri neprevăzute.
  • Compară oferte: Solicită mai multe oferte de la firme de construcții pentru a alege cea mai avantajoasă variantă.
  • Planifică cu atenție: O planificare riguroasă poate preveni depășirea bugetului și întârzierile în execuție.
