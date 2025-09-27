Cât costă să ridici o casă de 100 de metri pătrați la gri, în toamna lui 2025

Ridicarea unei case rămâne pentru mulți români cel mai mare proiect de investiție personală. În toamna anului 2025, întrebarea cea mai des întâlnită este: cât costă, în realitate, să ridici o casă de aproximativ 100 de metri pătrați, în varianta „la gri”?

Ce înseamnă o casă „la gri” și ce include costul

În limbajul constructorilor, „la gri” înseamnă o locuință finisată și pregătită pentru mutare, ci una adusă la un stadiu intermediar.

Concret, sunt finalizate structura, zidăria, acoperișul, compartimentările, tencuielile interioare și exterioare, precum și montajul ferestrelor și al ușilor exterioare.

De asemenea, instalațiile electrice și sanitare de bază sunt trase, dar nu există pardoseli, uși interioare, zugrăveli, obiecte sanitare sau mobilier.

Acest stadiu oferă avantajul că proprietarul poate decide ulterior nivelul de finisaje în funcție de buget și preferințe, însă costul de ridicare până aici este esențial de calculat realist.

Estimările de preț pentru toamna lui 2025

Potrivit datelor centralizate de publicații de specialitate și de firme din domeniul construcțiilor, costul unui metru pătrat construit „la gri” variază în prezent între 270 și 390 de euro/mp, în funcție de materialele alese, zona geografică și tarifele echipelor de muncitori.

Aplicând această estimare pentru o locuință de 100 de metri pătrați, rezultă un cost total situat între 70.000 și 95.000 de euro. În suma menționată intră proiectarea și autorizațiile, fundația, structura de rezistență, zidăria, acoperișul, tâmplăria exterioară, instalațiile de bază și tencuielile.

Diferențele de preț provin în principal din:

zona unde se construiește – în apropierea marilor orașe, costurile cu manopera și materialele sunt mai mari;

complexitatea proiectului – o casă simplă, parter, va costa mai puțin decât una cu etaj și acoperiș complicat;

calitatea materialelor – de la tipul de cărămidă și termoizolație până la tipul ferestrelor montate.

Specialiștii recomandă ca proprietarii să adauge o marjă de 10-15% peste estimările inițiale, pentru a acoperi eventuale costuri neprevăzute, precum scumpiri de materiale sau modificări de proiect.

În toamna lui 2025, ridicarea unei case de 100 de metri pătrați la gri în România presupune un buget considerabil, de 70.000 – 95.000 de euro, în funcție de alegerile făcute și de regiune.

Este o investiție importantă, dar pentru mulți rămâne soluția de a avea o locuință adaptată propriilor nevoi. Cheia este planificarea atentă, obținerea mai multor oferte de la constructori și păstrarea unei rezerve financiare pentru neprevăzut.