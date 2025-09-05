Cât costă să petreci o vacanță de vis în Bora Bora în 2025: cazare, zbor, mâncare și activități

Bora Bora este una dintre acele destinații exotice care apar adesea pe listele cu „vacanțe de vis” ale călătorilor din întreaga lume. Situată în Polinezia Franceză, această insulă este faimoasă pentru laguna sa turcoaz, bungalourile suspendate deasupra apei și experiențele de lux pe care le oferă.

Cât costă o vacanță în Bora Bora, în 2025

Pentru a transforma această fantezie într-o realitate, este important să știi la ce costuri să te aștepți în 2025. Prețurile pentru o astfel de vacanță pot varia semnificativ în funcție de buget, preferințe și tipul de experiență ales, dar în continuare îți prezentăm o analiză detaliată a tuturor cheltuielilor implicate: de la bilete de avion, cazare și mâncare până la transport și activități.

Zborul către Bora Bora – primul pas către paradis

Drumul până la Bora Bora nu este unul direct, iar acest lucru influențează prețul biletelor de avion. De cele mai multe ori, călătorii trebuie să zboare mai întâi până în Tahiti, iar de acolo să ia un zbor intern către Bora Bora.

Pentru anul 2025, tarifele medii pentru zboruri internaționale sunt cuprinse între 1.900 și 2.600 de dolari dacă pleci din Europa, în timp ce din Statele Unite costurile sunt ceva mai reduse, variind între 1.300 și 1.900 de dolari. Zborul intern Tahiti–Bora Bora adaugă încă aproximativ 380–480 de dolari per persoană. Astfel, doar biletele de avion pot ajunge ușor la peste 2.500–3.000 de dolari pentru un călător european.

Cazarea în Bora Bora – de la pensiuni la resorturi exclusiviste

Cazarea este, poate, cel mai costisitor element al unei vacanțe în Bora Bora. Insula oferă opțiuni variate, însă majoritatea turiștilor sunt atrași de faimoasele bungalouri suspendate deasupra apei, care reprezintă un simbol al luxului.

Dacă alegi variante mai accesibile, precum pensiunile sau hotelurile de 3 stele, vei plăti în jur de 160–320 de dolari pe noapte. Hotelurile de nivel mediu se situează între 320 și 1.100 de dolari, în timp ce resorturile de lux, precum Four Seasons sau St. Regis, au tarife între 850 și 3.300 de dolari pe noapte. Pentru un sejur de o săptămână, costul cazării poate ajunge cu ușurință la câteva mii de dolari, în funcție de tipul de unitate ales.

Mâncarea – o experiență culinară exotică, dar costisitoare

Datorită izolării geografice, mâncarea în Bora Bora este scumpă, multe ingrediente fiind importate. Cei care aleg să mănânce în restaurante locale modeste pot cheltui 80–110 dolari pe zi, însă pentru o experiență culinară de nivel mediu, suma urcă la 130–210 dolari pe zi. Cei care optează pentru mese de lux vor plăti chiar și peste 300 de dolari zilnic.

Astfel, pentru o săptămână, o persoană ar trebui să își pregătească un buget de minimum 600–700 de dolari doar pentru mâncare, iar pentru o experiență completă, suma se poate dubla.

Transportul pe insulă – mică, dar nu ieftină

Deși Bora Bora este o insulă mică, transportul nu este tocmai accesibil. Transferul de la aeroport la resort costă între 110 și 170 de dolari dus-întors. Închirierea unei biciclete poate ajunge la 25–40 de dolari pe zi, un scuter la 55–85 de dolari, iar pentru o mașină tarifele sunt de 100–130 de dolari pe zi. Aceste costuri trebuie luate în calcul, mai ales dacă dorești să explorezi insula dincolo de resortul ales.

Activitățile – de la relaxare la aventură

Bora Bora nu înseamnă doar peisaje spectaculoase, ci și numeroase activități. Turiștii pot alege excursii cu barca pentru a descoperi laguna, sesiuni de scufundări sau sporturi nautice.

Un tur de jumătate de zi cu barca costă 110–160 de dolari, în timp ce o variantă privată ajunge la 320–850 de dolari. Parasailingul, scufundările sau jet ski-ul costă în jur de 130–240 de dolari, iar o croazieră romantică la apus variază între 130 și 190 de dolari.

Pentru o săptămână, o persoană poate cheltui între 500 și 1.000 de dolari doar pe activități.

Cât costă în total o vacanță de o săptămână în Bora Bora în 2025?

Dacă adunăm toate cheltuielile, o imagine realistă arată astfel:

Buget redus: aproximativ 4.500 de dolari per persoană

Mid-range: între 7.500 și 9.000 de dolari per persoană

Lux: peste 15.000 de dolari per persoană

Pentru un cuplu, suma poate varia între 8.000 și 10.500 de dolari pentru o vacanță modestă, până la 30.000 de dolari sau chiar mai mult pentru un sejur de lux absolut.

O vacanță în Bora Bora în 2025 nu este accesibilă oricui, însă pentru cei care visează la o experiență unică, merită fiecare cent investit. Planificarea din timp, alegerea sezonului potrivit și opțiunile de cazare mixte pot reduce considerabil costurile. Indiferent de buget, Bora Bora promite amintiri de neuitat, fiind una dintre cele mai spectaculoase destinații de pe glob.