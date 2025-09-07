Ultima ora
Social
Cât costă să mergi la dentist în România. Prețurile, de 3 ori mai mici decât în alte țări europene, aduc tot mai mulți străini în cabinetele stomatologilor
Preturile din cabinetele stomatologice din Romania ii atrag pe straini. 16% dintre romani nu isi permit insa tratamentele

Tot mai mulți români stabiliți peste hotare aleg să-și repare dantura în vacanțele petrecute acasă, atrași de costurile mult mai mici față de cele din statele în care locuiesc.

Cât te costă să mergi la stomatolog

Potrivit Eurostat, peste 16% dintre români nu își permit vizite la stomatolog, iar mulți ajung la medic doar când durerile devin insuportabile. Din acest motiv, tratamentele ajung adesea să fie complicate și foarte costisitoare.

La nivel european, România se află pe locul trei în topul țărilor cu cel mai redus acces la servicii stomatologice. În același timp, prețurile din cabinetele locale rămân printre cele mai mici din Uniunea Europeană.

Prețuri mai mici în România, decât în alte țări din UE

Un exemplu este Marcela Popa, stabilită în Italia de două decenii, unde lucrează ca asistentă medicală. Ea și-a făcut întreaga dantură în România: implanturi și coroane din zirconiu, cu o investiție de aproximativ 8.000 de euro. În Italia, spune ea, ar fi plătit de aproape trei ori mai mult. „Un implant în Italia costă 1.200 de euro, iar în România 500”, povestește Marcela. Convinsă de avantajele financiare, și-a adus chiar și un coleg italian la tratament în România.

Medicii confirmă tendința: numărul pacienților veniți din diaspora este în creștere, mai ales vara. „Prețurile în străinătate sunt de 3-4 ori mai mari decât la noi. Mulți pacienți își programează concediile special pentru tratamente”, spune dr. Magda Moncea, medic stomatolog.

Românii ajung greu la stomatolog

În clinicile din România, o plombă costă între 300 și 400 de lei, iar un implant complet, cu tot cu coroană, ajunge la 5.000–6.000 de lei. Cele mai frecvente probleme sunt cariile și bolile gingivale sau parodontale.

Pe de altă parte, aproape jumătate dintre românii aflați în risc de sărăcie nu pot ajunge deloc la dentist. Mulți recunosc că nu au mai fost la control de 10–15 ani, iar unii chiar niciodată. În lipsa banilor, recurg la leacuri tradiționale: „Am ținut un pic de țuică pe măsea și mi-a trecut”, mărturisește un bătrân.

