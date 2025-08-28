Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 13:45
de Daoud Andra

Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO

Timp liber
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
4imagini
FOTO: italotreno.it

În Italia și în multe alte țări din vestul Europei, trenul nu este doar un mijloc de transport, ci o experiență în sine. Considerat cea mai rapidă, comodă și accesibilă modalitate de a te deplasa între marile orașe, trenul de mare viteză atrage anual milioane de pasageri care preferă această variantă în locul avionului sau al mașinii. Motivul ține de un cumul de beneficii: viteză, punctualitate și confort.

Prețuri accesibile pentru toți călătorii

Un exemplu concret este călătoria dintre Milano și Florența, două dintre cele mai vizitate destinații din Italia. Pentru un bilet la vagonul standard, prețul pornește de la 32 de euro. Dacă vrei însă să te bucuri de mai mult confort, cu doar câțiva euro în plus poți trece la clasa business, unde un bilet costă 40 de euro. Diferența de preț este mică, dar experiența de călătorie se schimbă semnificativ.

În vagoanele obișnuite, scaunele sunt ergonomice, spațiul este bine organizat, iar fiecare pasager beneficiază de prize pentru încărcarea dispozitivelor și de acces la internet Wi-Fi. În clasa business însă, avantajele sunt vizibile încă de la intrare: scaunele sunt mai late, tapițate cu materiale de calitate, oferă mai mult loc la picioare și se pot înclina mai confortabil pentru odihnă.

Vezi și:
Un tren CFR a rămas fără două vagoane în mers, între stații. Pasagerii au fost abandonați pe câmp, în așteptarea locomotivei
Trenul Siemens care a atins 405 km/h: promisiuni mari, progres limitat

În plus, pasagerii primesc gratuit o băutură la alegere – apă, cafea sau suc – și o gustare, fie dulce, fie sărată. Micile detalii contribuie la senzația de călătorie premium, chiar dacă diferența de preț față de biletul standard nu depășește costul unui mic dejun la o cafenea.

Un alt atu important este viteza. Trenul de mare viteză parcurge distanța dintre Milano și Florența în mai puțin de două ore, reducând la jumătate timpul necesar cu mașina și eliminând inconvenientele legate de trafic sau parcare. În plus, trenurile italiene sunt recunoscute pentru punctualitatea lor, un aspect esențial pentru turiști și pentru cei care călătoresc în interes de afaceri.

Diferența față de România

Dacă în Italia călătoria între două orașe mari durează sub două ore, în România situația este cu totul alta. Ruta București – Cluj-Napoca, una dintre cele mai circulate din țară, are o durată medie de 8 – 9 ore cu trenul IR (InterRegio). În anumite cazuri, din cauza lucrărilor sau a problemelor de infrastructură, trenurile pot ajunge chiar și cu întârzieri de o oră sau mai mult.

La capitolul costuri, un bilet standard la clasa a II-a pe această rută este aproximativ 120 – 150 de lei (adică între 24 și 30 de euro), adică aproape cât un bilet Milano – Florența la un tren de mare viteză. Diferența este însă uriașă în ceea ce privește timpul și calitatea serviciilor: în România, călătorii nu beneficiază nici de Wi-Fi stabil, nici de servicii suplimentare precum băuturi sau gustări incluse, iar confortul vagoanelor este de multe ori sub așteptări.

Trenurile de mare viteză din Italia arată că o călătorie poate fi nu doar rapidă, ci și plăcută și confortabilă, la prețuri accesibile. Pentru doar câțiva euro în plus, clasa business oferă un plus de spațiu, servicii incluse și o experiență mult mai relaxantă. Prin comparație, România rămâne mult în urmă: o distanță comparabilă, precum București – Cluj, se parcurge de patru ori mai lent și la un cost similar. Acest contrast arată cât de necesare sunt investițiile în infrastructura feroviară românească pentru a aduce transportul pe șine la standarde europene.

