Cât costă să îți montezi pompe de căldură și după cât timp îți scoți banii investiți

Cat costa instalarea unei pompe de caldura si in cat timp se recupereaza investitia. Sursa foto: Profimedia

Instalarea unei pompe de căldură reprezintă o investiție inițială mai mare, dar care poate reduce semnificativ costurile cu energia pe termen lung. Alegerea unui sistem potrivit și calcularea perioadei de amortizare sunt esențiale pentru a maximiza beneficiile financiare și energetice. În acest articol, analizăm costurile, economiile și factorii care influențează perioada de recuperare a investiției.

Ce preț trebuie să plătești pentru a monta o pompă de căldură

Prețul pentru montarea unei pompe de căldură depinde de mai mulți factori, inclusiv tipul pompei, dimensiunea locuinței și complexitatea instalației.

Pompele aer-apă sunt, de regulă, mai accesibile, cu prețuri medii între 8.000 și 15.000 de lei pentru locuințe mici și medii. Pompele geotermale, care extrag căldura din sol, au un cost mai ridicat, între 25.000 și 50.000 de lei, dar oferă eficiență superioară și durabilitate mai mare.

În calculul costului total trebuie incluse și manopera, materialele suplimentare, eventualele modificări ale instalației existente și taxele pentru autorizări sau proiectare.

Cât poți economisi cu o pompă de căldură

Pompele de căldură funcționează cu un consum redus de energie, ceea ce duce la facturi mai mici la încălzire și, în unele cazuri, la apă caldă menajeră.

Comparativ cu sistemele tradiționale pe gaz sau electricitate, economiile pot varia între 30% și 60% pe sezon, în funcție de tipul sistemului și izolarea locuinței.

Alte beneficii includ durabilitatea echipamentului, impactul redus asupra mediului și posibilitatea de a integra pompe de căldură cu sisteme solare pentru eficiență sporită.

Perioada de amortizare a investiției

Timpul necesar pentru a recupera investiția depinde de costul inițial, economiile lunare și condițiile climatice. Pentru o pompă aer-apă, perioada de amortizare este, în medie, de 5–8 ani, în timp ce pentru pompele geotermale poate fi de 8–12 ani.

Factorii care pot scurta această perioadă includ subvențiile guvernamentale, creșterea prețurilor la energie și reducerea consumului prin măsuri de eficiență energetică.

Este recomandat ca înainte de achiziție să se realizeze un calcul detaliat al economiilor și costurilor, pentru a estima corect rentabilitatea sistemului.

Investiția într-o pompă de căldură poate părea semnificativă la început, dar avantajele financiare și energetice pe termen lung fac această soluție o opțiune atractivă pentru locuințele moderne.

Alegerea corectă a sistemului și întreținerea adecvată contribuie la maximizarea beneficiilor și la reducerea timpului de recuperare a investiției.

