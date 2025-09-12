Cât costă să închiriezi un apartament cu două camere în Roma în 2025

În Roma anului 2025, preţurile pentru închirieri reflectă un echilibru între cerere crescută, zonă, facilităţi şi tipul de proprietate. Apartamentele cu două camere în centre istorice sau în cartiere premium costă semnificativ mai mult decât cele din zone periferice sau semi-centrale. Pentru cei care negociază un contract pe termen mai lung şi sunt dispuşi să renunţe la lux, există opţiuni mai accesibile, dar diferenţele de preţ pot fi mari.

Cât trebuie să plătești pentru a închiria un apartament cu două camere în Roma, în 2025

În zonele centrale sau cele turistice (Centro Storico, Trastevere, Prati etc.), un apartament cu două camere renovat sau de lux poate costa între €2.500 şi €5.500/lună , în funcţie de suprafaţă, etaj şi facilităţi.

În cartiere semi-centrale sau bine conectate la transportul public, prețurile pentru două camere tind să fie între €1.400 şi €2.500/lună .

şi . În zone periferice sau în cartiere mai puțin solicitate, costurile pot scădea semnificativ: sume de aproximativ €1.200 până la €1.600/lună sunt posibile, mai ales pentru apartamente mai modeste sau cu mai puține facilități.

Factori care influenţează prețul

Mai mulți factori contribuie la variația mare de preț între diferite oferte:

1. Proximitatea față de centrul oraşului – cu cât apartamentul este mai aproape de puncte de interes (monumente, liniile principale de transport, zone turistice), cu atât chiria este mai mare.

2. Starea apartamentului – apartamentele renovate, mobilate, cu facilități moderne (aer condiționat, lift, terasă, priveliște bună) au preţuri superioare.

3. Contractul de închiriere – contracte pe termen lung pot aduce tarife mai bune; chirii pe termen scurt sau garanţii mari pot mări costul total pentru chiriaş.

4. Cererea sezonieră şi evenimente speciale – anul Jubileului (Holy Year) sau alte evenimente religioase majore cresc cererea pentru locuințe pe termen scurt, ceea ce poate duce la creşteri ale chiriilor.

La ce costuri să te aștepți, în linii mari

Dacă ar fi să faci un buget rezonabil pentru un apartament cu două camere în Roma în 2025, pentru zone semi-centrale sau mai puțin exclusiviste, ar fi prudent să aloci aproximativ €1.400–€2.000 pe lună, cu costuri suplimentare pentru utilități, întreținere sau taxe de condominum.

Pentru zone centrale sau luxoase, aceste valori pot urca semnificativ — €2.500 şi chiar mult mai mult, în funcţie de specific. Dacă bugetul este restrâns, vizarea zonelor periferice sau a ofertelor mai puțin punând accent pe lux poate aduce economii importante.