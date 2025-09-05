Cât costă să închiriezi o insulă privată în Maldive pentru o săptămână

Pentru cei în căutarea unei escapade exclusiviste, Coco Privé din Maldive oferă experiența supremă: o insulă întreagă dedicată confortului și intimității absolute. Situată în atolul North Malé, Coco Privé — cunoscută și ca Kuda Hithi — poate primi până la 12 invitați, într-un cadru de vis, cu o reședință principală și cinci vile de oaspeți.

Facilități de top incluse și prețuri pe măsură

Insula beneficiază de facilități impresionante:

Reședința principală (Palm Residence) cu spații de zi elegant mobilate, jacuzzi, bar intern și bibliotecă, plus o ieșire generoasă către ocean.

Alte vile (Starfish, Manta, Gecko etc.) oferă intimitate, piscine private, zone de relaxare lângă plajă.

Pe insulă, o echipă dedicată — bucătar personal, staff disponibil oricând, tratamente spa la orice oră, sporturi nautice și excursii bespoke — asigură experiențe pe gustul fiecărui turist. Transferul se face cu yacht de lux, dinspre aeroportul Malé, cu o durată de aproximativ 30–35 de minute.

Tariful standard pornește de la 45.000 USD pe noapte, în funcție de sezon și condiții, pentru pachetele achiziționate prin agenții specializate. Potrivit unor platforme de brokeraj, tariful săptămânal poate atinge 300.000 EUR, pentru cei care doresc o vacanță de 7 zile pe o insulă complet izolată, doar a lor.

O săptămână pe Coco Privé oferă lux pur și totală intimitate: bucurie pentru familii, grupuri sau cei care vor să evadeze fără compromis. Prețurile reflectă însă acest statut de excepție și fac din această experiență una pentru elite — nu doar o vacanță, ci redefinirea escapadei perfecte.

Alte insule de lux disponibile în regim de buy-out

Dacă Coco Privé Kuda Hithi este descrisă adesea ca „bijuteria coroanei” în materie de închirieri de insule, Maldive oferă și alte destinații la fel de spectaculoase. Iată câteva alternative la fel de exclusiviste:

Four Seasons Private Island – Voavah

Locație: Atolul Baa (rezervație UNESCO).

Capacitate: Până la 22 de oaspeți.

Facilități: 7 dormitoare, centrul marin, yacht privat, spa.

Tarif: Aproximativ 38.000–50.000 USD pe noapte.

Velaa Private Island

Locație: Atolul Noonu.

Facilități: Club de golf, submarin, gastronomie rafinată, spa.

Tarif: În jur de 25.000–30.000 USD/noapte pentru întreaga insulă

Cheval Blanc Randheli – Private Island

Locație: Noonu Atoll.

Facilități: 4 dormitoare, piscină de 25 m, spa privat.

Tarif: De la ~50.000 USD/noapte.

Ithaafushi Private Island (Waldorf Astoria)

Locație: Atolul South Malé.

Facilități: 9 dormitoare, 5 piscine, centru de divertisment, personal dedicat (25 persoane).

Tarif: În jur de 75.000 USD/noapte.

Naladhu Private Island (Anantara)