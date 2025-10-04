Cât costă să construiești o casă la roșu/alb de 150 mp în 2025. Prețuri actuale pentru materiale și manoperă

Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
04 oct. 2025 | 17:33
de Vieriu Ionut

Costurile actuale pentru construirea unei case de 150 mp în România în 2025

Planificarea bugetului pentru o casă în 2025 implică mai mult decât o simplă multiplicație a suprafeței cu un cost mediu pe mp. Materialele, manopera, zona geografică și gradul de finisare influențează puternic costul final al construcției. Dacă vrei să construiești o casă de 150 mp și te întrebi ce buget îți trebuie pentru stadiul la roșu sau la alb, iată estimările cele mai recente și factorii care pot face diferența.

Ce înseamnă „roșu” și „alb” în construcții

Casa la roșu acoperă structura fundamentală: fundația, zidăria, planșeele, acoperișul și învelitoarea, eventual ferestre și uși exterioare — fără finisaje interioare, instalații, izolații, tencuieli sau pardoseli.

Casa la alb adaugă finisajele de bază: tencuieli, pardoseli simple, instalații electrice și sanitare funcționale, zugrăveli, dar nu include mobilare sau finisaje premium.

În 2025, aceste două etape sunt cele mai controversate în estimarea costurilor, tocmai pentru că fiecare alegere (material, echipă, complexitatea proiectului) poate modifica semnificativ bugetul.

Estimări actuale de cost pentru 150 mp

Casa la roșu

Conform firmelor de construcții și ofertelor publicate, o casă la roșu poate costa între 110 și 140 €/mp c+d (materiale + manoperă) — adică între 16.500 și 21.000 € pentru 150 mp, dacă proiectul nu este foarte sofisticat.

În practică, prețurile pot urca: unii constructori indică valori între 300 și 500 €/mp pentru roșu, în funcție de zona geografică, calitatea materialelor și complexitatea structurii.

Un alt reper util vine din studiile proiectelor de case: costurile cu construcția la roșu sunt estimate undeva între 170-240 €/mp pentru case de tip parter simple.

Casa la alb

Pentru etapa „la alb”, costurile se adaugă la cele de la roșu. În practica construcțiilor, trecerea la alb poate însemna adăugarea instalațiilor electrice, sanitare, pardoseli, tencuieli și zugrăveli ușoare. Estimările pentru această etapă nu sunt la fel de consistente, dar, pe baza ofertei integrate (roșu + contribuții de finisare), putem adăuga între 30-50 % costului roșu, în funcție de nivelul de finisaj ales și de prețul local al manoperei.

Cum influențează zona și complexitatea costul

1. Zona geografică / județ

Manopera este mai scumpă în zonele urbane mari, în apropierea centrelor orașelor. Transportul materialelor, accesul pe teren și taxele locale pot face diferența.

2. Forma și arhitectura

Un plan simplu, rectangular, reduce costurile de structură. Proiectele cu multe goluri, animale de aripi, vitraje mari sau zone curbe implică costuri suplimentare.

3. Terenul și fundația

Un teren cu pantă sau sol instabil impune lucrări suplimentare la fundație, costuri de consolidare sau terasamente.

4. Materialele alese

Zidăria din cărămidă scumpă sau blocuri termoizolante, structuri metalice speciale, ferestre performante cresc prețul pe mp.

5. Acces și utilități

Dacă terenul nu este racordat la utilități, costul realizării racordurilor se adaugă. De asemenea, accesul dificil la șantier crește costul transportului și manipulării materialelor.

Exemple de oferte recente

În Ghiroda (Timiș), o solicitare pentru o casă la roșu de 150 mp a fost evaluată la 119.625 lei (aproximativ 24.000-25.000 €) de către o firmă de construcții.

Potrivit firmei Adi Construct, prețurile pentru „casă la roșu” în 2025 sunt între 110-140 €/mp c+d și casa la cheie între 500-600 €/mp.

Aceste oferte sunt orientative și pot varia în funcție de negociere, complexitate și detalii locale.

Sfaturi pentru a optimiza bugetul

  1. Solicită oferte separate pentru roșu și alb, pentru a vedea clar ce presupune fiecare etapă.
  2. Alege materiale cu raport bun calitate/preț și evită opțiunile extrem de premium, dacă bugetul este limitat.
  3. Negociază manopera și stabiliește clar termenele, plățile intermediare și responsabilitățile constructorului.
  4. Planifică bine și evită modificările de proiect în timpul execuției – acestea sunt sursa principală de depășire a bugetului.
  5. Vizitează mai multe șantiere făcute de firma aleasă pentru a verifica calitatea lucrărilor și compatibilitatea stilului lor cu așteptările tale.
