Cât costă ridicarea unui gard din beton sau tablă în 2025. Prețuri pe metru liniar

Tot mai mulți români caută variante durabile și accesibile pentru delimitarea proprietății, iar gardurile din beton și tablă rămân în topul preferințelor. Prețurile materialelor și ale manoperei au crescut ușor față de anii trecuți, însă aceste soluții continuă să fie printre cele mai eficiente ca raport calitate–cost. Iată cât trebuie să scoți din buzunar pentru un astfel de gard în 2025, în funcție de tipul ales și de complexitatea lucrării.

Cât costă, în medie, un gard din beton în 2025

Gardurile din beton sunt apreciate pentru rezistență, stabilitate și izolare fonică sporită. Prețurile diferă în funcție de tipul panourilor, grosime, înălțime, model și zonă.

În 2025, costul mediu pentru un metru liniar de gard din beton variază între 280 și 500 lei/metru liniar, pentru modelele standard. Cele decorative sau cu panouri groase pot ajunge chiar la 600–800 lei/metru.

Manopera este, de asemenea, o componentă importantă. Pentru montaj, prețurile pot începe de la 80–120 lei/metru, în zonele rurale sau în localități mai mici, și pot urca la 150–200 lei/metru în orașele mari.

La aceste costuri se pot adăuga taxele pentru transport, pregătirea terenului, betonarea stâlpilor sau eventualele lucrări suplimentare de nivelare, care pot ridica bugetul total cu 10–20%.

Cât costă ridicarea unui gard din tablă în 2025

Gardurile din tablă sunt o alegere populară datorită prețului mai accesibil și montajului rapid. Totuși, costul diferă în funcție de grosimea tablei, tipul profilului, calitatea zincării sau vopsirii și sistemul de suport (stâlpi metalici sau fundație betonată).

În 2025, prețul pentru un gard din tablă clasică (tablă cutată) este cuprins între 150 și 300 lei/metru liniar, fără montaj. Variantele premium, din tablă groasă sau cu acoperiri speciale, pot ajunge la 350–450 lei/metru.

La manoperă, prețurile variază între 80 și 150 lei/metru, în funcție de complexitatea lucrării și de zona geografică. Astfel, un gard complet montat poate costa între 230 și 600 lei/metru, în funcție de specificații.

Gard din beton sau tablă: ce alegi în funcție de buget și durabilitate

Alegerea dintre un gard din beton și unul din tablă depinde de buget, estetică și durata pe care proprietarul o urmărește. Betonul oferă rezistență superioară, protecție fonică și intimitate totală, însă necesită un buget mai mare și timp mai lung de montaj. Tabla este ideală pentru cei care vor o variantă rapidă, accesibilă și modernă, cu posibilitatea schimbării facile.

În general, pentru o proprietate obișnuită de 50 metri liniari, investiția totală în 2025 poate varia între 7.500 și 25.000 lei, în funcție de material și manoperă. Compararea ofertelor, verificarea firmelor și includerea costurilor auxiliare în planul inițial pot preveni depășirea bugetului.

