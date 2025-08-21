Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Actualitate
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Revizie auto în 2025 / foto: reprezentare AI

Revizia auto a devenit mai scumpă în 2025, iar principalul motiv este creșterea TVA la 21%, aplicată tuturor bunurilor și serviciilor din România. Această modificare fiscală, alături de scumpirea pieselor și de majorarea costurilor de întreținere pentru service-uri, se reflectă direct în buzunarul șoferilor. Dacă în anii trecuți o revizie putea fi considerată o cheltuială predictibilă, acum costurile variază mai mult și tind să crească în continuare.

Cât te costă o revizie în 2025

Revizia de toamnă, care presupune schimbarea uleiului de motor și a filtrelor (ulei, aer, polen și carburant), precum și verificarea anvelopelor, a devenit mai costisitoare comparativ cu primăvara. Dacă în 2024, o astfel de revizie pornea de la 400-500 de lei, în 2025 prețul minim este de 500-600 de lei, în funcție de mașină și de piesele alese. Pentru anumite modele sau pentru service-uri premium, costurile pot depăși chiar 2.000-3.000 de lei.

Mecanicul ploieștean Robert Marin explică faptul că scumpirile sunt vizibile la toate componentele: un filtru de ulei care în primăvară costa 100 de lei ajunge acum la 110-120 de lei, iar prețul uleiului a crescut cu 5-20 de lei pe litru. În plus, manopera este mai scumpă din cauza facturilor tot mai mari la energie electrică, un element esențial pentru funcționarea service-urilor.

Toate aceste creșteri aparent mici, de câte 5-10 lei pentru fiecare piesă, se adună și fac diferența. Astfel, o revizie obișnuită poate fi acum cu 100-200 de lei mai scumpă decât anul trecut, iar specialiștii estimează că prețurile vor continua să urce în următoarele luni.

Când și de ce trebuie făcută revizia de toamnă

Revizia nu este doar o formalitate, ci o măsură de siguranță obligatorie pentru a preveni defecțiuni costisitoare. Producătorii auto recomandă schimbarea uleiului de motor la maximum 10.000 de kilometri sau o dată pe an, însă în condiții dificile – trafic urban intens sau condus sportiv – intervalul trebuie redus.

Specialiștii recomandă efectuarea reviziei de două ori pe an: primăvara și toamna. În septembrie și octombrie, înainte de venirea iernii, mașina ar trebui verificată și echipată cu anvelope de sezon. În momentul în care temperaturile scad sub 10 grade Celsius, trecerea la cauciucurile de iarnă nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

Codul Rutier 2025 interzice circulația cu anvelope de vară pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Șoferii care ignoră această regulă riscă amenzi de peste 4.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. Prin urmare, revizia de toamnă nu înseamnă doar schimbarea filtrelor și a uleiului, ci și respectarea obligațiilor legale privind echiparea autovehiculului pentru iarnă.

Cum se vor schimba costurile în viitor

Tendința actuală arată că prețurile pieselor auto și ale manoperei vor continua să crească, în principal din cauza TVA-ului majorat și a costurilor de producție și import. Service-urile avertizează că, odată cu apropierea sezonului rece, cererea pentru revizii și schimburi de anvelope va crește, ceea ce ar putea duce la tarife și mai mari.

Pentru șoferi, soluția rămâne planificarea din timp a reviziilor și alegerea pieselor de calitate. Deși există tentația de a economisi, o piesă mai ieftină sau o întreținere amânată poate genera defecțiuni mai costisitoare pe termen lung.

