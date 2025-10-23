Cât costă o tonă de peleţi, la final de octombrie 2025. Care sunt cei mai buni de pe piaţă

Cât costă o tonă de peleți? Este întrebarea pe care și-o pun, în fiecare toamnă, mii de proprietari de case care folosesc acest tip de combustibil pentru încălzire. Prețul unei tone de peleți variază semnificativ în funcție de sezon, calitatea materiei prime, certificările de producție, dar și de costurile de transport și depozitare. În 2025, piața peleților rămâne una dinamică, influențată de cererea tot mai mare pentru surse de energie alternative și de evoluțiile economice la nivel european.

În ultimii ani, peleții s-au impus ca una dintre cele mai populare soluții de încălzire datorită eficienței ridicate, costurilor relativ stabile și impactului redus asupra mediului. Totuși, odată cu scăderea temperaturilor, cererea explodează, iar prețurile urmează aceeași tendință. De regulă, o tonă de peleți reprezintă unitatea de referință folosită de producători și distribuitori, iar diferențele de preț apar în funcție de ambalaj, proveniență și sezonul achiziției.

Factori care influențează prețul peleților

1. Materia primă:

Calitatea și tipul lemnului sunt esențiale. Peleții fabricați din esențe tari, precum fagul sau stejarul, sunt mai denși, oferă o ardere lentă și o putere calorică superioară, dar și un preț mai ridicat. Cei din esențe moi, cum ar fi molidul sau bradul, sunt mai accesibili, însă se consumă mai rapid.

2. Certificările de calitate:

Producătorii care respectă standardele ENplus A1 sau DINplus oferă peleți cu un conținut redus de cenușă și umiditate. Aceste certificări garantează un produs de calitate, dar implică și costuri de producție mai mari, reflectate în prețul final.

3. Transportul și depozitarea:

Distanța până la cumpărător și condițiile de păstrare influențează considerabil costul total. Furnizorii locali pot oferi prețuri mai avantajoase, mai ales dacă transportul este inclus.

4. Sezonul de achiziție:

Primăvara și vara sunt perioadele ideale pentru cumpărarea peleților, când cererea scade, iar prețurile sunt mai mici. În sezonul rece, cererea ridicată și oferta limitată determină scumpiri progresive.

Am extras câteva prețuri estimative pentru peleți:

Peleți „PELL UP EN Plus A1”: aproximativ 1 766,70 lei/tonă

Peleți „HS TIMBER”: aproximativ 1 840,00 lei/tonă

Peleți „Real Pellets”: aproximativ 1 740,00 lei/tonă

Aceste valori sunt estimative și pot varia în funcție de ambalaj, transport și disponibilitatea stocurilor.

Cum poți economisi?

Pentru a reduce costurile, specialiștii recomandă achiziția în extrasezon și în cantități mari, ceea ce permite obținerea unor reduceri de volum. De asemenea, este utilă compararea ofertelor online și urmărirea promoțiilor sezoniere ale distribuitorilor.

În concluzie, prețul unei tone de peleți nu este fix, ci rezultatul unei combinații complexe de factori. Cu o planificare atentă, informare corectă și achiziții făcute la momentul potrivit, încălzirea cu peleți poate rămâne una dintre cele mai eficiente și sustenabile soluții pentru confortul locuinței în sezonul rece.