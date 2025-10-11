Cât costă o naștere în apă la spitalul privat din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani

Tragedia care a cutremurat Constanța a readus în atenție subiectul costurilor uriașe din spitalele private. Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată renumită din Constanța.

Cazul a stârnit emoție și revoltă, mai ales în contextul în care prețurile pentru o naștere într-o astfel de unitate sanitară sunt amețitoare, depășind adesea bugetul unei familii obișnuite.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul clinicii, pachetele de naștere pornesc de la 1.000 de euro, dar costul final poate ajunge ușor la dublu, în funcție de serviciile alese sau de eventualele complicații apărute în timpul internării.

Prețurile pentru o naștere în clinica privată din Constanța

Pentru o naștere naturală, în apă sau prin cezariană, pachetul de bază costă 1.000 de euro. Suma este aceeași și în cazul unei nașteri naturale după o cezariană anterioară. Dacă pacienta suferă de o boală transmisibilă, cum ar fi HIV, tariful crește la 1.200 de euro. Plata se face integral la internare, în lei, la cursul BNR din ziua respectivă.

Lista serviciilor incluse este una amplă: consultații, analize, tratamente, monitorizare post-partum, rahianestezie, medicamente, consumabile, masă și cazare. În plus, pachetul cuprinde vaccinurile pentru nou-născut (în limita stocului DSP), consiliere în alăptare și documentele pentru declararea copilului.

Durata minimă de spitalizare este de două zile pentru nașterea naturală și trei zile pentru cezariană, fiecare zi suplimentară fiind taxată cu 600–1.000 de lei, în funcție de tipul pachetului.

Servicii suplimentare și costuri ascunse

Femeile care doresc o experiență personalizată trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. De exemplu, prezența unui însoțitor și a unei moașe private crește prețul total la 1.500 de euro. Dacă este aleasă doar una dintre aceste opțiuni, suma scade la aproximativ 1.300 de euro.

În plus, anestezia peridurală costă 300 de euro, cea generală 350 de euro, iar o zi la terapie intensivă neonatală ajunge la 1.000 de lei. Chiar și proceduri aparent minore, precum montarea cerceilor pentru bebeluși, au un cost separat – 300 de lei.

Influencerițele au plătit până la 2.000 de euro

Potrivit unor mărturii făcute publice de persoane cunoscute care au ales aceeași clinică, o naștere completă, cu toate serviciile și supravegherea necesară, poate ajunge la aproximativ 2.000 de euro. O influenceriță din România a povestit că a achitat 5.000 de lei la internare, iar la externare a plătit diferența, ajungând în total la aproape 10.000 de lei.

Aceste sume ridică întrebări legate de accesibilitatea serviciilor medicale private în România și de diferențele uriașe dintre costurile din sistemul public și cel privat. În cazul Mădălinei, ancheta autorităților urmează să stabilească dacă moartea tinerei are legătură cu modul în care a fost tratată în spitalul de lux.

Reacția ministrului Sănătății: „Voi demara un control național”

Cazul tragic al tinerei de 29 de ani care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța a declanșat o reacție fermă din partea Ministerului Sănătății. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat la Digi24 că va demara un control național amplu, care vizează toate blocurile operatorii din cabinetele și clinicile private din România.

Decizia vine după ce în ultimele luni au existat mai multe sesizări privind condițiile precare din unele săli de operație care funcționează în afara spitalelor. Scopul este de a verifica dacă aceste unități respectă normele minime de siguranță impuse de legislația sanitară.

Control la nivel național în clinicile private

Ministrul a explicat că Inspecția Sanitară de Stat va verifica, în perioada următoare, toate blocurile operatorii care funcționează în cadrul cabinetelor sau centrelor medicale private.

„Da, voi demara un control național prin Inspecția Sanitară de Stat, care va verifica toate blocurile operatorii din astfel de cabinete, pentru a ne asigura că ele respectă normativul și că activitatea medicală se desfășoară în condiții de siguranță”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a subliniat că în țară există numeroase cabinete situate „la parterul blocurilor”, unde se efectuează intervenții chirurgicale minim invazive, dar care nu oferă întotdeauna condițiile tehnice și medicale necesare pentru siguranța pacienților.

„Am mai întâlnit cazuri în care a fost nevoie să transferăm pacienți de urgență din aceste locuri către spitale, tocmai pentru a le salva viața”, a precizat ministrul.

Ce norme trebuie respectate în blocurile operatorii

Alexandru Rogobete a reamintit că fiecare sală de operație, indiferent unde se află, trebuie să respecte norme stricte.

„Orice sală de operație trebuie să poată dispune de cel puțin un pat de terapie intensivă complet dotat — cu ventilator mecanic, oxigen, trusă de urgență și personal pregătit pentru intervenții post-operatorii”, a explicat ministrul.

El a menționat și faptul că Societatea Română de ATI a transmis recent o propunere de actualizare a ordinului de ministru care stabilește regulile de funcționare pentru secțiile de terapie intensivă, tocmai pentru ca normele să devină mai stricte și mai clare.

Control la Constanța

Ministrul a confirmat că Corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat vor merge la Constanța pentru a analiza situația din clinica privată unde a murit tânăra. „Aștept raportul oficial, nu vreau să speculez. Vom verifica dacă unitatea avea secție ATI și dacă activitatea s-a desfășurat conform normativelor”, a spus Rogobete.

Dacă vor fi descoperite nereguli, sancțiunile pot fi severe – de la amenzi până la suspendarea sau chiar închiderea unităților medicale.

„Vom face o mapare completă a acestor cabinete și vom comunica public rezultatele. Acolo unde nu sunt respectate normele, activitatea va fi suspendată”, a adăugat ministrul.

Tragedia de la Constanța ridică din nou semne de întrebare legate de siguranța medicală în clinicile private, dar și de modul în care statul verifică activitatea acestor unități. Rezultatele controlului anunțat de ministrul Rogobete sunt așteptate săptămâna viitoare.