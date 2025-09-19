Ultima ora
Cât costă două șezloguri şi o umbrelă pe cea mai cunoscută plajă din Albania? Imagini reale din "Maldivele Europei"
19 sept. 2025 | 11:46
de Daoud Andra

Albania s-a transformat în ultimii ani într-una dintre cele mai atractive destinații turistice pentru români. Plajele sale curate, apele turcoaz ce amintesc de destinații exotice și peisajele spectaculoase, unde munții coboară direct în mare, au făcut ca această țară balcanică să fie adesea supranumită „Maldivele Europei”. În plus, proximitatea față de România și prețurile accesibile conving tot mai mulți turiști să aleagă litoralul albanez în locul destinațiilor tradiționale precum Grecia sau Bulgaria.

Experiența unor vloggeri români la Ksamil

Un exemplu concret vine de la vloggerii români care dețin canalul HaiHui în doi. Recent, aceștia au ajuns la Ksamil, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din sudul Albaniei. Costurile i-au surprins plăcut: pentru două șezlonguri, o umbrelă și parcare pe întreaga zi au plătit doar 10 euro. În vlogul filmat pe riviera albaneză, Andreia, una dintre gazdele canalului, descrie astfel experiența:

„Vedeți că este destul de mică apa și acum pot înțelege de ce i se spune Maldivele Europei, pentru că e turcoaz, adică are nuanțe foarte frumoase și nisipul deschis la culoare. Pe scurt, riviera albaneză e una dintre cele mai spectaculoase zone de coastă din Balcani. E renumită pentru plajele cu apă turcoaz, peisajele dramatice, cu munți ce coboară direct în apă. Există zonă de faleză, unde te plimbi sau mergi de la o plajă la alta, de la un restaurant la altul”.

Filmările lor au surprins atmosfera relaxată, dar și frumusețea naturală a locului, confirmând reputația Albaniei ca destinație de vacanță în plină ascensiune. Cei doi vloggeri nu au ascuns nici părțile mai puțin plăcute: încă sunt zone neamenajate, între plaje, unde sunt depozitate deșeuri, însă au pus acest aspect pe seama faptului că Albania abia începe să se dezvolte din punct de vedere turistic.

Topul celor mai populare stațiuni din Albania

Dacă Ksamil este considerată „perla” litoralului albanez, țara oferă numeroase alte opțiuni pentru turiștii dornici de explorare. Iată un top al celor mai vizitate stațiuni:

1. Ksamil

Renumită pentru insulele sale mici accesibile cu barca, apa cristalină și nisipul albicios, Ksamil este punctul de atracție numărul unu. Este ideală pentru familii și cupluri, dar și pentru cei care vor fotografii spectaculoase.

2. Saranda

Un oraș-port situat la doar câțiva kilometri de granița cu Grecia, Saranda combină plajele urbane cu viața de noapte activă și o mulțime de restaurante unde se poate savura pește proaspăt.

3. Dhermi

Stațiunea este preferată de tineri pentru petreceri pe plajă și festivaluri de muzică, dar și pentru peisajele dramatice cu plaje lungi, străjuite de munți.

4. Vlora

Situată în locul unde Marea Adriatică întâlnește Marea Ionică, Vlora are o importanță istorică și oferă plaje lungi, ideale pentru familii. În plus, este poarta de acces către întreaga Rivieră Albaneză.

5. Himara

Un mix de sate pitorești, plaje ascunse și taverne tradiționale, Himara atrage turiștii care caută autenticitate și liniște, dar fără a renunța la confort.

 

