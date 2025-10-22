Cât consumă o centrală termică electrică – costurile pe zi și pe lună dacă alegi să te încălzești cu curent, nu gaze naturale

Tot mai multe locuințe din România se bazează pe centrale electrice, mai ales acolo unde nu există racord la rețeaua de gaze. Acestea au un randament aproape perfect, însă costurile pot deveni considerabile, mai ales în sezonul rece, când prețul energiei electrice variază în funcție de furnizor. O analiză realistă arată că, deși confortul este garantat, factura lunară poate fi chiar dublă față de încălzirea pe gaz.

Randamentul aproape de 100% al unei centrale electrice este incontestabil: aproape toată energia consumată se transformă în căldură. Cu toate acestea, eficiența energetică nu se traduce automat în economie financiară, mai ales dacă locuința nu este bine izolată sau dacă centrala funcționează la capacitate maximă multe ore pe zi.

Cât curent consumă o centrală termică electrică pe zi

Un exemplu tipic este o locuință de 70 de metri pătrați, dotată cu o centrală electrică de 6 kW, folosită în medie 6 ore pe zi. La un preț mediu de 1,30 lei/kWh, consumul zilnic ajunge la 36 kWh, ceea ce înseamnă o cheltuială de aproximativ 47 de lei pe zi. În condiții mai moderate – dacă centrala funcționează doar 4 ore zilnic – costul scade la puțin peste 30 de lei.

Aceste valori sunt orientative, deoarece consumul real depinde de o serie de factori practici:

gradul de izolație al locuinței;

temperatura dorită la interior și diferența față de exterior;

pierderile de căldură prin pereți, ferestre sau acoperiș;

eficiența termostatului folosit pentru controlul temperaturii.

De asemenea, centralele moderne pot modula puterea, adică își reduc automat consumul atunci când temperatura ambientală se apropie de cea setată. Astfel, în practică, cheltuiala zilnică poate fi ceva mai mică decât calculele teoretice.

Cât costă funcționarea unei centrale electrice pe lună

Extinzând scenariul de mai sus la o perioadă de 30 de zile, o centrală electrică de 6 kW care funcționează 6 ore zilnic poate consuma 1.080 kWh pe lună. La un tarif de 1,30 lei/kWh, factura totală ajunge la aproximativ 1.400 de lei. Dacă centrala funcționează doar 4 ore pe zi, costul lunar scade spre 900 de lei.

Pentru un apartament mic, costurile pot fi rezonabile, însă pentru o casă mare, o centrală electrică devine o opțiune costisitoare. De aceea, specialiștii recomandă ca acest tip de încălzire să fie luat în calcul doar acolo unde nu există altă sursă de energie – de exemplu, în zone fără rețea de gaze – și unde izolația este excelentă.

Cum poți reduce consumul de energie al unei centrale electrice

Chiar dacă energia electrică este scumpă, există câteva metode prin care poți optimiza costurile:

Investește în izolație termică – un strat bun de polistiren sau vată minerală poate reduce pierderile de căldură cu până la 40%. Ferestrele termopan și ușile etanșe contribuie suplimentar la eficiență. Folosește un termostat programabil – setează temperatura în funcție de orele când ești acasă. Noaptea sau în perioadele de absență, poți reduce temperatura cu câteva grade fără disconfort. Încălzește doar zonele folosite – montarea unor robineți termostatici sau sisteme de zonare ajută la controlul separat al fiecărei camere. Alege o centrală cu modulație automată – astfel, puterea se adaptează la necesarul real, reducând consumul. Fă întreținerea periodică – aerisirea radiatoarelor și curățarea circuitului previn pierderile de eficiență și pot scădea consumul total cu până la 10%.

În concluzie, o centrală electrică este o soluție curată, eficientă și silențioasă, dar nu neapărat economică. Costurile lunare depind în mare măsură de modul de utilizare și de cât de bine este izolată locuința. În lipsa gazelor naturale, ea rămâne o alternativă viabilă, însă merită folosită inteligent, cu accent pe eficiență și controlul consumului.