Cât cheltuie lunar un cuplu cu 10 copii, în Italia. Tatăl este mecanic: „Avem şi credit, unii spun că suntem iresponsabili”

În Verona, o familie numeroasă atrage atenția prin povestea sa neobișnuită: doi părinți care cresc nouă copii și tovmai l-au întâmpinat pe al zecelea. Departe de ideea de prosperitate pe care mulți o asociază cu un astfel de trai, tatăl – mecanic de meserie – și mama, care se ocupă de contabilitate și de administrarea rețelelor sociale, duc o viață organizată, dar plină de sacrificii. Cheltuielile lunare ajung la mii de euro, iar alături de ipotecă și costurile zilnice, familia se confruntă adesea cu critici legate de alegerile sale. Totuși, părinții susțin că fericirea lor nu se măsoară în bani, ci în bucuria unei case pline de viață.

Ce cheltuieli are o familie cu 10 copii

O familie din Verona, compusă din Giorgia Mosca, în vârstă de 38 de ani, și soțul ei, Mirko Montagna, tocmai a anunțat cu emoție venirea pe lume a celui de-al zecelea copil, supranumit „Baby 10”. Postarea a stârnit controverse pe rețelele de socializare, însă cuplul a respins criticile, insistând că fericirea lor nu are legătură cu posesiunile materiale.

Giorgia a explicat că familia nu este bogată, ci a fost construită prin muncă și sacrificii: „Mirko lucrează ca mecanic, iar eu mă ocup de contabilitatea atelierului și de gestionarea rețelelor sociale, care aduc venituri suplimentare.”

Lună de lună, familia cheltuie între 500 și 600 de euro pe săptămână doar pentru mâncare. Cheltuielile totale – incluzând plata creditului ipotecar, chiria atelierului și costurile legate de educație – se ridică la aproximativ 5.000 de euro. Giorgia subliniază că alocațiile pentru copii acoperă doar două dintre aceste costuri.

În ciuda provocărilor, viața familiei Mosca este organizată impecabil. Mirko se trezește la 3:30 dimineața pentru a lucra neîntrerupt, apoi îi duce pe copii la școală înainte de a se întoarce la atelier. Giorgia începe ziua la 6:30, pregătindu-i pe cei mici pentru școală. Seara, toți cei 12 membri ai familiei (inclusiv „Baby 10”) sunt în pat până la ora 21:00.

Deși au fost ținta unor critici și acuzații de „iresponsabilitate economică”, Giorgia a răspuns cu seninătate: „Este alegerea noastră, nu afectăm pe nimeni.” Ea profită de ocazie pentru a atrage atenția asupra lipsei de sprijin pentru familiile numeroase din Italia.