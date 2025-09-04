Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 12:26
de Ioana Bucur

Cât cheltuie lunar un cuplu cu 10 copii, în Italia. Tatăl este mecanic: „Avem şi credit, unii spun că suntem iresponsabili”

Știri Externe
Cât cheltuie lunar un cuplu cu 10 copii, în Italia. Tatăl este mecanic:
Giorgia Mosca și Mirko Montagna au împreună 10 copii. Foto: Instagram

În Verona, o familie numeroasă atrage atenția prin povestea sa neobișnuită: doi părinți care cresc nouă copii și tovmai  l-au întâmpinat pe al zecelea. Departe de ideea de prosperitate pe care mulți o asociază cu un astfel de trai, tatăl – mecanic de meserie – și mama, care se ocupă de contabilitate și de administrarea rețelelor sociale, duc o viață organizată, dar plină de sacrificii. Cheltuielile lunare ajung la mii de euro, iar alături de ipotecă și costurile zilnice, familia se confruntă adesea cu critici legate de alegerile sale. Totuși, părinții susțin că fericirea lor nu se măsoară în bani, ci în bucuria unei case pline de viață.

Ce cheltuieli are o familie cu 10 copii

O familie din Verona, compusă din Giorgia Mosca, în vârstă de 38 de ani, și soțul ei, Mirko Montagna, tocmai a anunțat cu emoție venirea pe lume a celui de-al zecelea copil, supranumit „Baby 10”. Postarea a stârnit controverse pe rețelele de socializare, însă cuplul a respins criticile, insistând că fericirea lor nu are legătură cu posesiunile materiale.

Giorgia a explicat că familia nu este bogată, ci a fost construită prin muncă și sacrificii: „Mirko lucrează ca mecanic, iar eu mă ocup de contabilitatea atelierului și de gestionarea rețelelor sociale, care aduc venituri suplimentare.”

Vezi și:
O nouă aplicație de povești interactive îi apropie pe copii de lectură și pe părinți, de joaca lor
Disney anunță Hexed, noul film animat cu magie și aventuri pentru adolescenți. Când îl vezi, de fapt

Lună de lună, familia cheltuie între 500 și 600 de euro pe săptămână doar pentru mâncare. Cheltuielile totale – incluzând plata creditului ipotecar, chiria atelierului și costurile legate de educație – se ridică la aproximativ 5.000 de euro. Giorgia subliniază că alocațiile pentru copii acoperă doar două dintre aceste costuri.

În ciuda provocărilor, viața familiei Mosca este organizată impecabil. Mirko se trezește la 3:30 dimineața pentru a lucra neîntrerupt, apoi îi duce pe copii la școală înainte de a se întoarce la atelier. Giorgia începe ziua la 6:30, pregătindu-i pe cei mici pentru școală. Seara, toți cei 12 membri ai familiei (inclusiv „Baby 10”) sunt în pat până la ora 21:00.

Deși au fost ținta unor critici și acuzații de „iresponsabilitate economică”, Giorgia a răspuns cu seninătate: „Este alegerea noastră, nu afectăm pe nimeni.” Ea profită de ocazie pentru a atrage atenția asupra lipsei de sprijin pentru familiile numeroase din Italia.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
Economisirea bateriei iPhone în călătorii: soluții simple pentru autonomie mai mare
Economisirea bateriei iPhone în călătorii: soluții simple pentru autonomie mai mare
Ea este influencera din viitor, cu semne de oboseală, piele îmbătrânită și postură cocoșată, avertizează cercetătorii
Ea este influencera din viitor, cu semne de oboseală, piele îmbătrânită și postură cocoșată, avertizează cercetătorii
”Dacă stau în chirie, a cui este datoria să plătească revizia centralei termice?” Codul Civil explică cine este responsabil
”Dacă stau în chirie, a cui este datoria să plătească revizia centralei termice?” Codul Civil explică cine este responsabil
Paul Pescobar transformă Techirghiol. Afaceristul investeşte milioane de euro în turismul balnear
Paul Pescobar transformă Techirghiol. Afaceristul investeşte milioane de euro în turismul balnear
Jocul video dedicat fotografilor: Când poți juca „Opus: Prism Peak” și, mai ales, de ce ai face-o
Jocul video dedicat fotografilor: Când poți juca „Opus: Prism Peak” și, mai ales, de ce ai face-o
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
S-a deschis un nou magazin MiniPrix în București. Este într-o zonă aglomerată a Capitalei
S-a deschis un nou magazin MiniPrix în București. Este într-o zonă aglomerată a Capitalei
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Iustina de la Insula iubirii, sezonul 8, dă cărțile pe față. S-a îndrăgostit Teo cu adevărat de Ella? „Și-a învățat lecția de anul trecut”. EXCLUSIV
Playtech Știri
The Rock, de nerecunoscut la Festivalul de la Veneția. A slăbit 27 de kilograme și nu mai are deloc mușchi
Playtech Știri
Greşeala care îţi poate distruge pomii fructiferi toamna. Ce trebuie să faci zilnic în livadă pentru a evita acest lucru
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...