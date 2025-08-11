Cât câștigă un șofer de camion sau de dubă, în România. Salariul poate ajunge și la 2.000 de euro lunar

Se știe deja că șoferii de camion care fac curse internaționale pot câștiga sume consistente, chiar și peste media multor profesii din România. Însă, mai puțin cunoscut este faptul că și cei care preferă să rămână aproape de casă, evitând deplasările lungi peste graniță, pot obține venituri atractive. În unele cazuri, salariile ajung până la echivalentul a 2.000 de euro pe lună, fără a fi nevoie de weekenduri petrecute pe drum sau de absențe îndelungate de lângă familie.

Cât poate câștiga un șofer profesionist

Un exemplu concret vine dintr-un anunț de angajare publicat recent în mediul online, care oferă mai multe tipuri de posturi pentru șoferi profesioniști:

TIR cu prelată sau frigo, curse locale – de luni până vineri. Salariul net: între 6.500 și 7.000 de lei.

Curse pe teritoriul țării, cu prelată sau frigo – tur/retur sau circuit, cu weekenduri libere. Salariul net: între 8.000 și 9.000 de lei.

Șofer categoria C – pentru livrare/colectare, salariu net de 5.500 de lei, plus decont de 500 lei pentru combustibil.

Șofer categoria B – dubiță frigorifică și lift. Salariu net de 5.000 de lei, plus 500 lei decont pentru combustibil.

Astfel, un șofer de camion care efectuează curse interne poate ajunge, fără eforturi suplimentare, la venituri lunare de aproape 2.000 de euro, având totodată libertatea de a petrece weekendurile acasă. În funcție de angajator și de traseu, sumele pot fi și mai mari.

Ce permis îți trebuie pentru a fi șofer de camion

Pentru a conduce un camion în România, este nevoie de permis de conducere categoria C. Acesta permite conducerea autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg și cu cel mult 8 locuri pentru pasageri (în afară de șofer).

Dacă vehiculul are atașată o remorcă cu masa maximă autorizată mai mare de 750 kg, este necesară categoria CE – care extinde dreptul de a conduce ansambluri formate dintr-un camion și o remorcă grea.

Cum se obține permisul pentru camion

Pentru înscrierea la școala de șoferi pentru categoria C, trebuie îndeplinite câteva condiții:

Vârsta minimă – 21 de ani (sau 18 ani în anumite cazuri speciale, pentru șoferi profesioniști în formare).

Deținerea permisului categoria B – este obligatoriu să fii deja șofer pentru autoturisme.

Apt medical și psihologic – se fac evaluări de sănătate și psihoteste înainte de începerea cursurilor.

Curs teoretic și practic – pregătirea include legislația rutieră specifică vehiculelor grele, siguranța marfurilor, manevre și condus în trafic.

Examen teoretic și practic – susținut în fața Poliției Rutiere, cu probe separate pentru legislație și condus.

Pentru a lucra ca șofer profesionist, nu este suficient permisul C sau CE. Este necesar și atestatul profesional, obținut în urma unui curs suplimentar organizat de centre autorizate. Acesta confirmă că șoferul cunoaște normele privind transportul de marfă, timpii de conducere și odihnă, precum și reglementările de siguranță.

Mulți angajatori preferă șoferi cu experiență, mai ales pentru vehicule de mare tonaj. În general, se caută minimum 1-2 ani de lucru efectiv pe camion sau dubă, însă există firme dispuse să angajeze și debutanți, oferind instruire la locul de muncă.