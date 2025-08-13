Cât câștigă un salvamar în România, în 2025. În Spania sau Italia salariile sunt de două ori mai mari

Deficitul de salvamari de pe litoralul românesc a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai presante probleme în sezonul estival. Lipsa personalului calificat pune în pericol siguranța turiștilor, iar principala cauză o reprezintă diferențele mari de salarii și condiții de muncă față de alte țări europene.

Lipsa acută de personal calificat

Pe plajele din Spania sau Italia, un salvamar poate câștiga între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, beneficiind totodată de echipamente moderne de intervenție și condiții de lucru mai bune. În schimb, pe litoralul românesc, un începător pornește de la aproximativ 3.500 de lei net, iar un salvamar cu experiență poate ajunge la 5.500 de lei. Pentru mulți, diferența este suficientă pentru a alege să-și practice meseria sub soarele Mediteranei.

În stațiuni precum Mamaia și Constanța, deficitul de salvamari depășea 20% la începutul sezonului estival. Situația era similară și la Eforie Nord, una dintre cele mai aglomerate zone în sezon. În total, ar fi nevoie de aproximativ 470 de salvamari pentru a acoperi întreg litoralul românesc pe perioada verii.

„Anul trecut am avut nevoie de 100 – 110 oameni ca să acoperim necesarul. Mulți au lucrat doar câteva zile sau săptămâni, apoi au plecat”, explică Gabriel Ciulea, șeful Serviciului Salvamar din Mamaia. La rândul său, Georgian Boariu, coordonator pe același sector, recunoaște: „Aș mai avea nevoie de încă 15-20 de băieți”.

Cristian Pufulete, responsabil pe zona Eforie Nord, subliniază și dificultatea găsirii unor candidați pregătiți: „Nu foarte ușor se găsesc, întrucât este o muncă destul de grea și trebuie să fii pregătit fizic și psihic”.

Ce cursuri sunt necesare pentru a deveni salvamar

Formarea unui salvamar presupune mai mult decât abilitatea de a înota foarte bine. Este nevoie de o rezistență fizică ridicată, capacitatea de a gestiona situații critice și o bună stăpânire de sine. Cursurile includ antrenamente în apă, simulări de salvare, manevre de resuscitare și cunoștințe de prim ajutor.

Pe lângă abilitățile tehnice, munca de salvamar presupune vigilență constantă, lucru sub soare ore întregi și disponibilitatea de a interveni în orice moment, chiar în condiții meteo dificile.

În ciuda efortului depus și a responsabilității enorme, salariile din România rămân sub nivelul celor oferite în alte state membre UE. Nu este de mirare că mulți aleg să plece, mai ales că statisticile arată gravitatea situației: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese prin înec.

Fără o creștere a veniturilor și îmbunătățirea condițiilor de lucru, specialiștii avertizează că deficitul de salvamari se va adânci, iar riscurile pentru turiști vor rămâne ridicate.