Cât câștigă un judecător stagiar sau un procuror în primii ani de carieră, cu mai puțin de trei ani experiență

Intrarea într-o carieră juridică, fie că vorbim despre judecători sau procurori, este însoțită de o perioadă de stagiu în care veniturile sunt mai mici comparativ cu cele ale magistraților cu experiență. Totuși, chiar și la acest nivel de început, salariile reflectă importanța și responsabilitatea funcțiilor ocupate.

Indemnizația judecătorilor stagiari

Un judecător stagiar aflat în baza de experiență de 0-3 ani câștigă o indemnizație lunară ce pornește de la 8.149 de lei. Aceasta crește progresiv, ajungând la 10.400 de lei, în funcție de gradație și coeficientul aplicat. Practic, în primii trei ani de activitate, un judecător stagiar poate beneficia de majorări salariale treptate, raportate la vechimea acumulată și la evaluările din cadrul sistemului judiciar.

Odată depășită etapa de stagiu, judecătorii pot promova pe baza examenelor și concursurilor organizate conform Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Trecerea la nivelurile superioare – judecătorie, tribunal, curte de apel sau Înalta Curte de Casație și Justiție – aduce și o creștere considerabilă a indemnizației, în funcție de vechimea în funcție.

Veniturile procurorilor stagiari

La rândul lor, procurorii aflați la început de drum beneficiază de o indemnizație lunară de 7.761 de lei în baza 0-3 ani, aceasta putând urca până la 9.905 lei în funcție de gradație și coeficienți. Sumele sunt similare celor încasate de judecători în perioada de stagiu, diferențele fiind unele mici, dar existente.

De asemenea, și în cazul procurorilor promovarea este condiționată de susținerea unor examene sau concursuri. Pe măsură ce înaintează în carieră și dobândesc grade superioare – de la judecătorie până la tribunal, curte de apel sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – indemnizațiile cresc considerabil, depășind chiar 20.000 de lei pentru cei cu o vechime de peste 15 ani.

Evoluția salariilor în magistratură

Un element esențial al grilei de salarizare din magistratură este faptul că indemnizația de încadrare include și sporul de vechime, ceea ce înseamnă că fiecare avansare sau creștere a anilor de experiență se reflectă direct în venitul lunar. De exemplu, un judecător cu grad de judecătorie și o vechime de 0-3 ani primește între 9.814 și 12.525 de lei, iar la 3-5 ani poate ajunge între 11.168 și 13.575 de lei.

La nivelurile superioare, diferențele sunt și mai vizibile. Un judecător cu grad de tribunal poate primi între 17.147 și 22.500 de lei, în funcție de vechime. Cei care ajung la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casație și Justiție depășesc chiar pragul de 26.000 de lei, dacă au peste 20 de ani de activitate.

În cazul procurorilor, situația este similară. La început de carieră, indemnizația pornește de la puțin sub 8.000 de lei și urcă gradual. Pentru cei aflați la nivel de tribunal sau curte de apel, salariile lunare trec frecvent de 18.000 – 20.000 de lei, iar pentru cei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte veniturile pot depăși 25.000 de lei, în funcție de vechime.

Regulile promovării și stabilitatea sistemului

Atât în cazul judecătorilor, cât și al procurorilor, promovarea este reglementată strict prin lege și se face exclusiv pe bază de concurs sau examen. Sistemul este conceput astfel încât să asigure profesionalismul și stabilitatea carierei, dar și să ofere predictibilitate în ceea ce privește evoluția salarială.

În concluzie, un magistrat aflat la început de drum, fie el judecător sau procuror stagiar, câștigă în primii ani de activitate între 7.761 și 10.400 de lei. Pe măsură ce acumulează experiență și promovează în sistem, veniturile pot ajunge la niveluri mult mai ridicate, depășind cu ușurință 20.000 de lei lunar pentru cei cu grade înalte și o vechime de peste 15 ani.