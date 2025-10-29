Cât câștigă un angajat la supermarket în 2025. Ce salarii oferă Lidl, Kaufland și Carrefour

Piața muncii în retail rămâne una dintre cele mai dinamice din România, iar fiecare an care trece aduce atât creșteri salariale, cât și pachete de beneficii pentru a atrage și păstra personalul. Iată ce oferă cei mai importanți jucători: Lidl, Kaufland și Carrefour și ce trebuie să știi dacă vrei un job de casier, lucrător comercial sau responsabil de tură.

Ce salarii oferă marile lanțuri de magazine

Lidl continuă să fie perceput ca unul dintre plătitorii cei mai buni din sector. Anunțurile oficiale de recrutare și analizele de piață indică pachete compuse dintr-un salariu fix atractiv, tichete de masă, prime ocazionale, sporuri pentru tură și asigurări medicale private — ceea ce duce venitul total brut al unui angajat full-time în zona magazinelor spre un interval cuprins între aproximativ 5.000 și 7.000 lei brut pe lună, în funcție de poziție și oraș. Lidl menționează explicit “salariu motivant cu majorări garantate anual” și pachete de beneficii pentru angajați.

Kaufland continuă politica de a afișa oferte clare pentru candidați: anunțurile de angajare arată salarii de bază competitive (ex. oferte brute în jurul a 4.850 lei pentru normă întreagă în anumite poziții), completate cu bonuri de masă, bonusuri și facilități precum transport sau zile în plus de concediu pentru vechime. Analize recente de piață plasează intervalul salarial pe poziții de bază între ~4.000 și 9.500 lei brut, în funcție de post (lucrător comercial, responsabil tură, casier) și de locație.

Carrefour are o ofertă mai variată, adaptată rețelei mixte de hipermarketuri și magazine de proximitate. Anunțurile de recrutare și platformele de joburi arată salarii care pornesc de la niveluri apropiate de media pieței pentru lucrător comercial și pot urca semnificativ pentru poziții de responsabil sau manager de magazin, plus bonuri de masă și programe de formare. Statisticile agregatoare indică, pentru poziții de bază, venituri nete medii comparabile cu cele din retail, variind substanțial în funcție de oraș.

Beneficii extra-salariale

Pe lângă pachetul salarial, retailerii pun tot mai mult accent pe beneficii non-financiare: asigurări medicale private, programe de training şi carieră, zile libere suplimentare la vechime, tichete cadou, bonuri de masă, ture flexibile și, în anumite locații, facilități de transport pentru angajați. Aceste avantaje pot face diferența între un salariu „pe hârtie” și venitul efectiv perceput (inclusiv economii la cheltuieli).

Este important de menționat faptul că salariile afișate pot include componente variabile (bonusuri de performanță, ore suplimentare, prime de sărbători), iar valoarea netă depinde de oraș, vechime, program (ture de noapte/ weekend) și deduceri personale. De asemenea, rețeaua de depozite oferă adesea pachete salariale diferite față de magazine, uneori mai mari pentru poziții similare,motivul fiind specificului muncii.