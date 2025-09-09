Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 15:07
de Diana Dumitrache

Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă

Actualitate
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Guvernul a închiriat avioane TAROM pentru curse oficiale (Sursa foto: Profimedia)

Guvernul a făcut publice sumele achitate pentru zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Între decembrie 2021 și februarie 2025, compania TAROM a încasat aproape 4 milioane de lei pentru 11 curse charter destinate deplasărilor celor doi șefi ai Executivului, ceea ce înseamnă, în medie, 362.889 lei pentru fiecare deplasare.

Cât au costat zborurile lui Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu?

Conform datelor publicate de BoardingPass, Nicolae Ciucă a apelat la avioanele TAROM pentru nouă vizite oficiale realizate între decembrie 2021 și martie 2023, în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Costul total al acestor curse a ajuns la aproximativ 2,65 milioane de lei. În afara acestor zboruri charter, fostul premier a folosit și aeronave militare în patru rânduri, pentru deplasări oficiale în Grecia, Bulgaria și Republica Moldova.

În ceea ce îl privește pe Marcel Ciolacu, între iunie 2023 și februarie 2025, acesta a efectuat 21 de vizite oficiale externe. Dintre acestea, 11 au fost asigurate cu aeronave ale Forțelor Aeriene Române, iar pentru alte opt ocazii au fost utilizate zboruri regulate.

Cursele pentru Emiratele Arabe Unite și Qatar, cele mai scumpe

Doar în două situații Guvernul a închiriat avioane TAROM: în Emiratele Arabe Unite și Qatar, pentru suma de 917.113,68 lei, respectiv în Turcia, unde costul a fost de 432.278,44 lei.

”În total, în perioada decembrie 2021 – februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare”, subliniază BoardingPass.

