Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 15:55
de Daoud Andra

Legislație
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Trotinetele și bicicletele electrice, devenite deja un simbol al mobilității urbane moderne, vor intra, în curând, sub incidența legii RCA. Autoritățile au decis că unele modele, considerate suficient de puternice pentru a provoca accidente similare cu cele produse de vehicule motorizate, vor trebui asigurate obligatoriu. Măsura a fost adoptată de Camera Deputaților, care a modificat recent Legea privind asigurarea de răspundere civilă auto.

RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice performante

Noile reglementări stabilesc că nu toate trotinetele sau bicicletele electrice vor fi obligate să aibă poliță RCA. Legea face o diferențiere clară între modelele de mică putere – destinate transportului zilnic în oraș – și vehiculele mai performante, care pot atinge viteze de peste 25 km/h sau care au o putere nominală mai mare de 250 W.

Pe acestea din urmă, statul le încadrează oficial în categoria vehiculelor motorizate, ceea ce înseamnă că vor trebui să fie înmatriculate și asigurate. Practic, dacă o trotinetă sau o bicicletă electrică are specificații apropiate de cele ale unui scuter, proprietarul va trebui să dețină o poliță RCA valabilă pentru a circula legal pe drumurile publice.

Deși legea nu stabilește o sumă fixă, estimările actuale arată că RCA-ul pentru o trotinetă electrică se va situa între 100 și 300 de lei pe an, în funcție de model, de performanțele vehiculului și de profilul asiguratului.

În cazul trotinetelor sau bicicletelor electrice folosite în scop comercial – de exemplu, pentru livrări rapide sau curierat urban – costul ar putea fi ceva mai ridicat, ajungând până la 400 de lei anual, din cauza riscului crescut de accidente. Autoritățile consideră că aceste sume sunt rezonabile, raportat la riscurile din trafic și la potențialele daune pe care astfel de vehicule le pot provoca în cazul unor coliziuni cu pietoni, autoturisme sau alte mijloace de transport.

De ce a fost adoptată această măsură

În ultimii ani, trotinetele și bicicletele electrice au devenit tot mai populare în marile orașe din România. Mii de persoane le folosesc zilnic pentru a evita blocajele din trafic sau pentru a reduce costurile cu combustibilul. Însă, odată cu creșterea utilizării, numărul accidentelor în care au fost implicate astfel de vehicule a crescut semnificativ, iar în multe cazuri, pagubele nu au putut fi acoperite de niciun tip de asigurare.

După promulgarea legii și publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul de Interne, alături de ASF, va trebui să elaboreze normele de aplicare și să definească exact care modele de trotinete și biciclete electrice intră sub incidența RCA-ului. Până atunci, proprietarii acestor vehicule sunt sfătuiți să verifice specificațiile tehnice ale produselor lor, pentru a afla dacă se încadrează în noile criterii.

