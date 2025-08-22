Cât a plătit un turist pentru un suc la 250 ml la Castelul Cantacuzino. Bonul primit la final a devenit viral: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”

Prețurile ridicate din stațiunile turistice din România continuă să surprindă și să stârnească reacții. După Mamaia, o experiență similară a fost semnalată în Bușteni, unde un turist a fost uimit de costul unui simplu suc la Castelul Cantacuzino.

Scump și la munte, nu doar la mare

Turistul a vizitat Castelul Cantacuzino din Bușteni, o destinație apreciată pentru peisajul spectaculos și atmosfera exclusivistă. În incinta clădirii impresionante se află un restaurant cu vedere panoramică către Munții Bucegi, însă prețurile par să urmeze aceeași linie ”selectă”.

Într-o postare pe Facebook, bărbatul a prezentat bonul fiscal și a comentat ironic: ”Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia. La Castel Cantacuzino (Bușteni) un suc de 250ml costă 22 de lei.

Bine, bonul fiscal l-am obținut după niște insistențe. Mai întâi mi-au dat o hârtie fără valoare fiscală, intitulată prenotă. Hai cu pachetele! 3, 4, 5, 6…”.

Nemulțumiri tot mai frecvente printre turiști

Experiența turistului reflectă o problemă mai largă: românii aleg tot mai des vacanțele în străinătate, invocând prețurile mari și raportul slab calitate-preț.

Destinații interne, precum Bușteni sau Sinaia, oferă peisaje și atracții valoroase, însă experiențele de consum lasă adesea un gust amar. Prețurile ridicate și lipsa transparenței fiscale întăresc percepția că vacanțele în România devin un lux nemeritat.

În plus, atitudinea personalului sau modul de prezentare a serviciilor contribuie la nemulțumirea turiștilor, chiar și atunci când cadrul natural este impresionant.

Impactul asupra alegerilor turistice

Pentru mulți turiști, astfel de experiențe determină orientarea către destinații externe, unde consideră că primesc mai mult pentru aceeași sumă de bani. În lipsa unui echilibru între calitate și cost, vacanțele interne riscă să fie percepute drept scumpe și nejustificate.

Chiar și un simplu suc de 250 ml poate deveni un simbol al problemelor din turismul românesc: prețuri exagerate, lipsă de claritate și nemulțumire generală. În ciuda frumuseții locurilor, experiența consumatorului rămâne un factor decisiv în alegerea destinației viitoare.

Această situație subliniază nevoia unor politici mai transparente și mai prietenoase cu vizitatorii, pentru ca România să rămână o opțiune atractivă și accesibilă pentru vacanțe interne.

