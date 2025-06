Cât a ajuns să coste o porţie de creveţi, în Mamaia? Românii, nevoiţi să scoată bani grei din buzunar pe litoral

Turiștii care ajung pe litoralul românesc înainte de începerea oficială a sezonului estival sunt întâmpinați de prețuri de vârf, deși suntem încă în extrasezon. În stațiuni precum Mamaia, nota de plată poate deveni o surpriză neplăcută pentru cei care nu au verificat meniul în prealabil. Un exemplu recent scoate la iveală cât de costisitoare poate fi o simplă porție de fructe de mare.

O porție de creveți în Mamaia: lux sau normalitate? Vezi cât costă

Deși vara nu a început oficial, restaurantele de la malul mării practică deja tarife comparabile cu cele din plină vacanță. Turiștii care aleg să se relaxeze înainte de 21 iunie constată că experiența culinară poate fi la fel de scumpă ca în iulie sau august.

La Nikos Greek Taverna din Mamaia, un restaurant cu specific grecesc situat în complexul Alezzi, un client venit din București a achitat 72 de lei pentru o porție de creveți.

În mod normal, extrasezonul este perioada ideală pentru a evita aglomerația și a profita de prețuri mai accesibile. Însă, în ultimii ani, această regulă pare să nu mai fie valabilă.

Creșterea cererii, combinată cu dorința operatorilor de a recupera pierderile din lunile de iarnă, face ca restaurantele și terasele să nu mai reducă prețurile în afara sezonului.

Creveții de 72 de lei, exemplu viral pe internet

Suma plătită de clientul din București a fost distribuită pe rețelele sociale și a ajuns în atenția presei. Potrivit Cancan.ro, nota de plată a stârnit numeroase reacții, unii considerând-o justificată de poziționarea restaurantului și calitatea ingredientelor, alții catalogând-o drept un exemplu de ”țeapă” clasică de litoral.

Localul, care se promovează ca având un meniu inspirat din bucătăria mediteraneană, atrage turiștii prin locația premium și decorul specific. Însă pentru mulți, prețul unei farfurii cu fructe de mare ridică semne de întrebare cu privire la accesibilitatea stațiunii Mamaia în raport cu alte destinații din țară sau din străinătate.

Cât de justificată este scumpirea?

Creșterea prețurilor are explicații multiple. De la inflația generalizată și costurile mai mari cu materia primă – mai ales în cazul produselor de import, precum fructele de mare – până la cheltuielile legate de chirii mari sau personal sezonier, toate contribuie la majorarea notei de plată. În plus, poziționarea unui restaurant drept ”premium” adaugă inevitabil un plus de cost.

Cu toate acestea, turiștii care aleg litoralul românesc sunt sfătuiți să verifice în avans ofertele, să compare meniurile și să ia în calcul bugetul necesar. Deși Mamaia rămâne una dintre cele mai căutate stațiuni, devine din ce în ce mai clar că distracția la malul Mării Negre vine la un preț din ce în ce mai piperat.