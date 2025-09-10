Cască romană excepțională, descoperită pe fundul mării în largul Siciliei. Ce mistere ascunde

O descoperire arheologică spectaculoasă readuce în atenție una dintre cele mai importante bătălii ale Antichității. În apropierea insulelor Egadi, lângă coasta Siciliei, scafandrii au recuperat o cască romană de tip „Montefortino”, aflată într-o stare de conservare considerată extraordinară. Artefactul datează din anul 241 î.Hr., fiind asociat cu bătălia navală care a pus capăt Primului Război Punic și a schimbat definitiv balanța de putere dintre Roma și Cartagina.

Alături de cască au fost aduse la suprafață și alte aproximativ 30 de obiecte metalice – săbii, sulițe și părți de armament – toate indicând intensitatea luptei desfășurate acum mai bine de două milenii.

Potrivit specialiștilor, casca aparține tipului „Montefortino”, un model introdus în armata romană de către celți și folosit timp de mai multe secole, între secolul al IV-lea î.Hr. și primul secol d.Hr. Designul ei se remarcă printr-un mic buton superior, unde erau prinse pene decorative, o prelungire frontală asemănătoare cozorocului de la șepci și plăcuțe laterale mobile pentru protecția obrajilor.

Francesco Paolo Scarpinato, consilier regional pentru patrimoniu cultural în Sicilia, a descris piesa drept „una dintre cele mai frumoase și complete” recuperate vreodată. Faptul că au fost găsite și plăcuțele laterale – de obicei pierdute sau separate de restul – face ca această descoperire să fie cu adevărat rară.

Alte căști similare au fost descoperite în aceeași zonă, ceea ce confirmă ipoteza că multe dintre obiectele de armament au ajuns pe fundul mării în timpul sau imediat după confruntare.

Bătălia de la insulele Egadi, moment decisiv în Antichitate

Pe 10 martie 241 î.Hr., Roma și Cartagina s-au înfruntat în așa-numita Bătălie de la Aegates, eveniment care a pus capăt Primului Război Punic după 23 de ani de lupte. Deși cartaginezii erau numeric superiori, romanii au câștigat datorită pregătirii și tacticilor navale mai eficiente.

Conform istoricului antic Polybius, victoria a forțat Cartagina să renunțe la Sicilia, oferind Romei controlul asupra insulei și deschizând calea expansiunii sale mediteraneene. Descoperirile arheologice recente – de la rostra (berbeci navali) până la căști și arme – confirmă intensitatea luptei și oferă o imagine concretă a mijloacelor militare folosite.

Cercetările au arătat că unele dintre arme ar fi putut ajunge în apă după ce corăbiile romane au fost capturate, iar soldații cartaginezi au aruncat echipamentele grele pentru a-și ușura fuga. O altă teorie sugerează că mercenari din Galia și Iberia, aliați ai Cartaginei, ar fi purtat și ei căști Montefortino, ceea ce complică identificarea exactă a posesorilor.

Tehnologie modernă pentru a dezvălui trecutul

Obiectele recuperate în august 2024 au fost analizate prin scanări CT pentru a fi identificate sub straturile de rugină. Printre ele s-au recunoscut săbii, sulițe și părți de lance, datate cu precizie în perioada bătăliei. Anul trecut, cercetătorii au studiat și un berbec naval cu o inscripție care îl lega de magistratul roman Gaius Sulpicius Gallus, implicat direct în conflict.

Arheologii subliniază că aceste artefacte nu sunt doar relicve militare, ci și mărturii ale schimbărilor istorice majore. Primul Război Punic a reprezentat începutul ascensiunii Romei ca putere dominantă în Mediterană, iar fiecare obiect recuperat de pe fundul mării oferă detalii noi despre modul în care s-a desfășurat această tranziție.

Jeffrey Royal, arheolog independent implicat în descoperiri anterioare din zonă, a declarat că această cască este remarcabilă prin gradul de completitudine. Majoritatea exemplarelor găsite până acum erau fragmentare, ceea ce face din acest artefact o piesă-cheie pentru înțelegerea echipamentului militar roman.

În prezent, echipele de cercetare continuă să exploreze zona, convinse că fundul Mediteranei mai ascunde încă numeroase povești din trecut. Fiecare scufundare scoate la lumină nu doar arme ruginite, ci și fragmente din istoria lumii antice, când imperii se ridicau și cădeau pe mările dintre Europa și Africa.