Casă în București cât un hotel boutique. Ai 3 apartamente și 3 camere duble incluse în preț, numai bune de o afacere

Bucureștiul ascunde multe bijuterii arhitecturale, iar una dintre acestea este o vilă istorică restaurată complet, aflată într-o zonă deosebită a capitalei. Situată în sectorul 4, pe strada Mitropolit Nifon, la doar câțiva pași de Palatul Parlamentului și Parcul Carol, această proprietate nu doar că impresionează prin istoria sa, dar oferă și toate confortele unui modern loc de locuit sau investiție imobiliară. Cu un preț de 750.000 €, aceasta reprezintă o oportunitate rară, având o suprafață utilă de 272,8 m² și un teren de 100 mp, perfect pentru diverse activități sau pentru o familie extinsă.

O vilă cu istorie și eleganță modernă

Construită în 1897, această vilă a fost consolidată cu atenție în 2017, menținându-și farmecul istoric, dar adăugând în același timp dotările necesare pentru un trai modern. Structura de cărămidă și grinzi de lemn a fost întărită cu centuri de beton, iar detaliile arhitecturale originale au fost păstrate cu grijă, oferind un cadru deosebit de elegant. Restaurarea a inclus parchet masiv, gresie de calitate superioară, faianță modernă, tâmplărie termopan pe structură de lemn și decorațiuni din fier forjat, toate contribuind la atmosfera sofisticată a casei.

Imobilul este dispus pe trei nivele: demisol, parter înalt și mansardă locuibilă, fiecare oferind spații generoase și compartimentate cu mult gust. Mansarda include două camere cu baie proprie și un living cu bucătărie open-space, fiind ideală pentru a fi transformată într-o zonă privată sau un apartament independent. La parterul înalt, se găsesc două apartamente cu intrare separată și băi proprii, precum și un loft pe două nivele, perfect pentru a crea o atmosferă modernă și intimă. Demisolul locuibil oferă încă două apartamente cu baie proprie, plus un spațiu tehnic pentru depozitare și spălătorie.

Potențialul de închiriere turistică

Una dintre cele mai atractive caracteristici ale acestei vile este potențialul său de închiriere în regim turistic. Imobilul este deja configurat pentru a funcționa ca un apart-hotel sau boutique hotel, având trei apartamente și trei camere duble, plus o sală de mese comună. Fiecare cameră este dotată cu aer condiționat, televizoare, plite electrice, frigidere, mașină de spălat vase și aragaz cu cuptor, oferind confortul necesar pentru oaspeții care doresc să se bucure de o experiență de cazare de calitate în apropiere de principalele atracții ale orașului.

Curtea de 100 mp adaugă un plus de valoare proprietății, fiind un spațiu ideal pentru relaxare, grătare sau pentru amenajarea unei bucătării de vară, unde oaspeții sau familia se pot bucura de aer liber. Terasa exterioară oferă o panoramă superbă a zonei, iar cele două locuri de parcare disponibile în fața imobilului adaugă un plus de confort.

O locație privilegiată în centrul Bucureștiului

Situată în Centrul Civic, în apropierea unor repere istorice și culturale ale orașului, vila beneficiază de o locație deosebită. La doar 10 minute de mers pe jos de Palatul Parlamentului și 5 minute de Parcul Carol, proprietatea oferă acces rapid către unele dintre cele mai importante zone ale capitalei. Piața Unirii, un nod de transport important, este la doar 15 minute distanță, iar zona înconjurătoare este dominată de case și vile cu statut protejat, ceea ce asigură o atmosferă liniștită și civilizată.

În plus, vila nu prezintă niciun risc seismic și nu are probleme legale, iar vecinii sunt foarte civilizați, creând un mediu de trai plăcut și sigur. Faptul că nu există curte comună adaugă un plus de intimitate și confort, iar proprietarul menționează clar că nu dorește să fie reprezentat de agenții imobiliare, ceea ce face ca tranzacția să fie directă și fără intermediere.

O investiție de viitor

Având în vedere istoricul clădirii, restaurarea completă și potențialul de închiriere turistică, această vilă reprezintă o oportunitate deosebită de investiție. Prețul de 750.000 € poate părea semnificativ, dar raportat la locația centrală, spațiile generoase și facilitățile moderne, acesta devine un preț rezonabil pentru un imobil de lux într-o zonă de prestigiu a Bucureștiului. Indiferent dacă îți dorești o locuință confortabilă sau o oportunitate de afaceri în turism, această vilă istorică îți poate oferi atât confort, cât și randamente financiare pe termen lung.