Conac în Italia cu piscină, vie și livadă de măslini, mai ieftin decât un apartament cu două camere în București. Cum arată vila de basm FOTO

O fermă superbă situată între două lacuri din Italia va fi scoasă la licitație, iar prețul este unul demn de au apartament cu doar două camere din București! Proprietatea îmbină tradiția rurală italiană cu facilități moderne, oferind o oportunitate unică pentru cei interesați de un stil de viață autentic și liniștit.

Conac în Italia, la preț de apartament cu două camere în București

Spre deosebire de un apartament cu două camere din București, pe care, dacă avem noroc, îl putem găsi și cu balcon, ferma din Italia situată între Lacul Trasimeno și Lacul Chiusi, are o suprafață de aproximativ 230 metri pătrați. Are patru dormitoare, trei băi și o piscină. În plus, cumpărătorul se va alege și cu o anexă de 70 metri pătrați și un garaj de 90 metri pătrați. De parcă nu era de ajuns, proprietatea este amplasată pe un teren generos de nu mai puțin de 9.300 de metri pătrați.

Conacul include un hol de intrare primitor, un living spațios cu șemineu tradițional și o bucătărie complet utilată. La etajul superior se află un birou cu acces la o terasă panoramică, trei dormitoare și o baie. Anexa oferă un apartament independent, dotat cu o zonă de living, bucătărie mică, dormitor pe mezanin și baie, fiind ideală pentru oaspeți sau închiriere.

Garaj de 90 de metri pătrați și o livadă de măslini

Garajul subteran de 90 metri pătrați poate găzdui mai multe vehicule sau poate fi transformat într-un atelier. Terenul aferent include grădini amenajate, o mică podgorie și o livadă cu peste 160 de măslini, oferind posibilitatea producției proprii de ulei de măsline. Piscina, deși de dimensiuni reduse, este amplasată strategic pentru a asigura momente de relaxare.

Licitația va avea loc pe 20 martie 2025, cu un preț de pornire de doar 70.000 de euro. Evenimentul va fi organizat în format hibrid, atât online, cât și fizic. Taxele anuale pentru această proprietate sunt estimate la 3.500 de euro.

Această fermă reprezintă o oportunitate rară de a deține o locuință tradițională italiană într-un cadru natural spectaculos, ideal pentru cei care caută un refugiu liniștit sau o investiție cu potențial agricol.