Casă din BCA la roşu de 70 de mp, în 2025. Cât costă manopera şi materialele
Costuri estimative pentru o casă din BCA

În 2025, tot mai mulți români aleg să-și ridice o casă mică, eficientă și economică, în locul apartamentului de la oraș. Printre cele mai populare variante rămâne casa din BCA (beton celular autoclavizat), un material ușor, durabil și excelent izolator. Dar cât costă, concret, o casă la roșu de 70 de metri pătrați, în condițiile actuale din piață?

Ce înseamnă o construcție „la roșu”

O casă la roșu reprezintă faza structurală a construcției, adică momentul în care clădirea are fundația, pereții exteriori și interiori, planșeul, acoperișul și structura de rezistență finalizate. Practic, este stadiul în care casa este „ridicată”, dar nu este finisată – nu are tencuieli, instalații electrice sau sanitare, geamuri ori pardoseli.

Această etapă permite proprietarului să vadă forma reală a locuinței și să continue ulterior lucrările către „gri” sau „la cheie”, în funcție de buget.

Costul materialelor pentru o casă din BCA de 70 mp

În 2025, prețurile materialelor de construcție au crescut ușor față de anii precedenți, în special din cauza scumpirii cimentului, fierului beton și a transportului. Pentru o casă de 70 mp, materialele de bază – fundație, zidărie din BCA, acoperiș și structura de rezistență – se ridică la o valoare estimată între 42.000 și 48.000 de lei, în funcție de calitatea aleasă.

O estimare detaliată arată astfel:

Total materiale: 42.000 – 50.000 lei (8.400 – 10.000 euro)

Cât costă manopera în 2025

Prețul manoperei variază semnificativ în funcție de regiune. În marile orașe (București, Cluj, Timișoara, Iași), prețul este în general mai mare cu 20–30% față de zonele rurale sau localitățile mici. În 2025, tariful pentru manoperă la o casă din BCA se situează, în medie, între 120 și 180 euro/mp construit, în funcție de complexitatea proiectului și de firma de construcții.

Pentru o casă de 70 mp, costurile cu manopera pot fi estimate astfel:

  • La oraș: 12.000 – 13.000 euro
  • În provincie: 9.000 – 10.000 euro

Astfel, costul total (materiale + manoperă) pentru o casă din BCA la roșu de 70 mp se ridică, în 2025, la 17.000 – 23.000 de euro, în funcție de amplasament, prețurile locale și tipul acoperișului ales (în două sau patru ape).

De ce merită să alegi BCA-ul pentru case mici

BCA-ul rămâne o alegere ideală pentru locuințele compacte datorită izolației termice excelente, a greutății reduse și a ușurinței în montaj. De asemenea, pereții din BCA sunt ușor de finisat, iar costurile ulterioare pentru termoizolație pot fi mai mici.

O casă din BCA de 70 mp „la roșu” este o investiție accesibilă pentru o familie tânără sau un cuplu care dorește o locuință eficientă și economică. În 2025, costul total variază între 17.000 și 23.000 de euro, în funcție de zonă și nivelul de calitate dorit.

Cu un proiect bine planificat, BCA-ul rămâne una dintre cele mai avantajoase soluții pentru a construi o casă solidă, modernă și prietenoasă cu bugetul.

