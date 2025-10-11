Cartierele din București unde mai poți cumpăra apartamete cu două camere, sub 100.000 €

Chiar dacă prețurile locuințelor din București continuă să crească, există în continuare câteva zone în care un apartament cu două camere se poate cumpăra sub pragul de 100.000 de euro. Potrivit datelor analizate pe baza anunțurilor publicate pe portalul Anunțul.ro pentru luna septembrie 2025, cartierele Titan, Drumul Taberei-Ghencea, Pantelimon, Colentina-Obor, Rahova-Sebastian și Berceni-Giurgiului rămân cele mai accesibile pentru cumpărătorii care își doresc o locuință în Capitală.

Titan, aproape de pragul de 100.000 de euro

Zona Titan, una dintre cele mai verzi și mai căutate din București, a cunoscut în ultimul an o creștere accentuată a prețurilor. Dacă în septembrie 2024 prețul mediu pentru un apartament cu două camere era în jur de 84.000 de euro, acum a ajuns la aproximativ 98.000 de euro, adică o creștere de 18%. În ritmul actual, specialiștii se așteaptă ca Titan să depășească în curând pragul de 100.000 de euro, mai ales că zona este bine conectată la metrou și oferă acces facil la parcuri, școli și centre comerciale, potrivit unei analize Economica.net.

Berceni-Giurgiului – cele mai ieftine locuințe

Cei care caută o variantă mai accesibilă pot găsi apartamente de două camere în zona Berceni-Giurgiului, unde media prețurilor se situează la aproximativ 80.000 de euro, în creștere cu 17% față de anul trecut. În ciuda scumpirilor, această zonă rămâne una dintre cele mai atractive pentru tinerii care cumpără prima locuință, datorită transportului public dezvoltat și prețurilor moderate la utilități și întreținere.

Pantelimon și Colentina – alternative cu potențial

În Pantelimon, prețurile au crescut cel mai mult – cu aproximativ 32% într-un singur an. Proprietarii cer acum aproape 90.000 de euro pentru apartamentele vechi care necesită renovare, iar cele modernizate pot ajunge chiar și la 135.000 de euro, mai ales în apropierea zonei Diham. În Colentina-Obor, situația este similară: prețurile au crescut constant, dar se mențin încă sub pragul de 100.000 de euro pentru apartamentele standard de două camere.

Drumul Taberei și Rahova – cererea crește

Cartierul Drumul Taberei-Ghencea, apreciat pentru spațiile verzi și rețeaua de transport modernizată, a înregistrat o creștere anuală de 24,5%. În prezent, proprietarii cer în medie între 95.000 și 100.000 de euro pentru locuințele cu două camere construite înainte de 1980. La polul opus, Rahova-Sebastian rămâne o zonă cu prețuri ceva mai moderate. Creșterea a fost de aproximativ 16%, iar majoritatea apartamentelor nu depășesc 80.000 de euro, exceptând cele cu dotări moderne sau aflate aproape de centrul orașului. În zona Șoseaua Sălaj, unde s-au ridicat mai multe blocuri noi, prețurile pornesc tot de la 80.000 de euro.

Unde sunt cele mai scumpe locuințe

Dacă aceste cartiere oferă încă o șansă cumpărătorilor cu buget mediu, la polul opus se află Aviației, unde prețul mediu pentru un apartament de două camere depășește 233.000 de euro, iar oferta este limitată. În zonele Alba Iulia-Decebal-Muncii, media depășește 200.000 de euro, în timp ce în Moșilor-Dacia, 13 Septembrie, Unirii și Băneasa, prețurile cerute pornesc de la 130.000 de euro.

Chiar dacă scumpirile continuă, Bucureștiul mai oferă câteva „oaze” de accesibilitate pentru cei care visează la propria locuință. Cu o analiză atentă și puțină răbdare, cumpărătorii pot găsi apartamente cu două camere sub 100.000 de euro — însă fereastra de oportunitate pare tot mai mică pe măsură ce cererea și prețurile continuă să urce.