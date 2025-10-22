Cartea unei jurnaliste britanice care vorbește despre inteligența artificială și cum ne va afecta în viitor. OpenAI, DeepMind, dar și alți giganți, „analizați la sânge”

Jurnalista britanică Parmy Olson, editorialistă la Bloomberg și autoare a volumului „Supremacy” („Supremație”), explorează în noua sa carte una dintre cele mai tensionate competiții din istoria tehnologiei moderne: lupta pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale.

Bazată pe peste o sută de interviuri și ani de investigații în culisele industriei, lucrarea aduce la lumină rivalitatea directă dintre Sam Altman, directorul OpenAI, și Demis Hassabis, cofondatorul DeepMind, doi dintre oamenii care modelează viitorul digital al planetei.

Războiul tăcut dintre giganții care se ocupă de inteligența artificială

„Supremație” urmărește confruntarea dintre OpenAI și DeepMind, dar și rolul uriaș jucat de companiile-mamă, Microsoft și Google, în direcționarea evoluției acestei tehnologii.

Olson descrie o competiție alimentată de ambiții uriașe, unde cooperarea aparentă maschează o luptă intensă pentru controlul asupra așa-numitei „inteligențe artificiale generale” (AGI), un tip de AI capabil să depășească performanțele umane.

Cartea analizează modul în care această rivalitate a accelerat ritmul inovației, dar și cum a amplificat riscurile etice, economice și sociale. Potrivit autoarei, marile companii au fost mai preocupate de avantajele comerciale decât de consecințele pe termen lung ale propriilor descoperiri.

Puterea, profitul și vulnerabilitățile noii ere digitale

Olson avertizează asupra concentrării periculoase a puterii tehnologice în mâinile unui număr restrâns de actori. În loc să democratizeze accesul la cunoaștere, AI riscă să devină un instrument de consolidare a monopolurilor.

Autoarea analizează, de asemenea, cazuri în care algoritmii au fost lansați prematur, în ciuda erorilor evidente, doar pentru a menține ritmul concurenței.

Cartea ridică o întrebare esențială: poate fi AI folosită exclusiv pentru binele comun sau a devenit deja un mecanism care scapă de sub control?

Olson oferă exemple concrete de implementări problematice și avertizează că, fără o dezbatere publică reală și fără reglementări solide, omenirea riscă să repete greșelile revoluției digitale precedente.

Parmy Olson, cunoscută și pentru volumul „We Are Anonymous” și pentru investigațiile despre achiziția WhatsApp de către Facebook, propune o analiză lucidă, documentată și provocatoare.

„Supremație” nu este doar o cronică a inovației, ci și un avertisment privind direcția în care se îndreaptă o lume tot mai dependentă de algoritmi și de ambițiile unor lideri puțini, dar extrem de influenți.