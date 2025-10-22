Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 12:57
de Iulia Kelt

Cartea unei jurnaliste britanice care vorbește despre inteligența artificială și cum ne va afecta în viitor. OpenAI, DeepMind, dar și alți giganți, „analizați la sânge”

TEHNOLOGIE
Cartea unei jurnaliste britanice care vorbește despre inteligența artificială și cum ne va afecta în viitor. OpenAI, DeepMind, dar și alți giganți, „analizați la sânge”
Cartea „Supremație” dezvăluie secretele AI-ului / Foto: Biometrics Institute

Jurnalista britanică Parmy Olson, editorialistă la Bloomberg și autoare a volumului „Supremacy” („Supremație”), explorează în noua sa carte una dintre cele mai tensionate competiții din istoria tehnologiei moderne: lupta pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale.

Bazată pe peste o sută de interviuri și ani de investigații în culisele industriei, lucrarea aduce la lumină rivalitatea directă dintre Sam Altman, directorul OpenAI, și Demis Hassabis, cofondatorul DeepMind, doi dintre oamenii care modelează viitorul digital al planetei.

Războiul tăcut dintre giganții care se ocupă de inteligența artificială

„Supremație” urmărește confruntarea dintre OpenAI și DeepMind, dar și rolul uriaș jucat de companiile-mamă, Microsoft și Google, în direcționarea evoluției acestei tehnologii.

Vezi și:
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari

Olson descrie o competiție alimentată de ambiții uriașe, unde cooperarea aparentă maschează o luptă intensă pentru controlul asupra așa-numitei „inteligențe artificiale generale” (AGI), un tip de AI capabil să depășească performanțele umane.

Cartea analizează modul în care această rivalitate a accelerat ritmul inovației, dar și cum a amplificat riscurile etice, economice și sociale. Potrivit autoarei, marile companii au fost mai preocupate de avantajele comerciale decât de consecințele pe termen lung ale propriilor descoperiri.

Coperta cărții „Supremație” de Parmy Olson

Coperta cărții „Supremație” de Parmy Olson

Puterea, profitul și vulnerabilitățile noii ere digitale

Olson avertizează asupra concentrării periculoase a puterii tehnologice în mâinile unui număr restrâns de actori. În loc să democratizeze accesul la cunoaștere, AI riscă să devină un instrument de consolidare a monopolurilor.

Autoarea analizează, de asemenea, cazuri în care algoritmii au fost lansați prematur, în ciuda erorilor evidente, doar pentru a menține ritmul concurenței.

Cartea ridică o întrebare esențială: poate fi AI folosită exclusiv pentru binele comun sau a devenit deja un mecanism care scapă de sub control?

Olson oferă exemple concrete de implementări problematice și avertizează că, fără o dezbatere publică reală și fără reglementări solide, omenirea riscă să repete greșelile revoluției digitale precedente.

Parmy Olson, cunoscută și pentru volumul „We Are Anonymous” și pentru investigațiile despre achiziția WhatsApp de către Facebook, propune o analiză lucidă, documentată și provocatoare.

„Supremație” nu este doar o cronică a inovației, ci și un avertisment privind direcția în care se îndreaptă o lume tot mai dependentă de algoritmi și de ambițiile unor lideri puțini, dar extrem de influenți.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Meta introduce noi instrumente pentru protejarea utilizatorilor WhatsApp și Messenger de escrocherii
Meta introduce noi instrumente pentru protejarea utilizatorilor WhatsApp și Messenger de escrocherii
Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie
Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie
Până la ce distanță vede ochiul uman
Până la ce distanță vede ochiul uman
Condimentul care i-a îmbogățit pe românii dintr-un sat din Vrancea. Un kilogram ajunge la 100.000 de lei
Condimentul care i-a îmbogățit pe românii dintr-un sat din Vrancea. Un kilogram ajunge la 100.000 de lei
Nereguli grave descoperite la spitalul din Constanța, unde a murit o tânară după naștere. Unitatea figura ca hotel timp de 14 ani. Ministerul Sănătății a sesizat DNA
Nereguli grave descoperite la spitalul din Constanța, unde a murit o tânară după naștere. Unitatea figura ca hotel timp de 14 ani. Ministerul Sănătății a sesizat DNA
Accident bizar în Arad: un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru oameni au fost răniți
Accident bizar în Arad: un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru oameni au fost răniți
Anchetă reluată în Dosarul Pantelimon. O victimă este dezhumată în Cimitirul Metalurgiei din București
Anchetă reluată în Dosarul Pantelimon. O victimă este dezhumată în Cimitirul Metalurgiei din București
Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie
Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...