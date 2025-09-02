Cartea mașini și talonul auto pierdute sau deteriorate – cum obții duplicate în 2025, procedura completă, acte și costuri

Să pierzi cartea de identitate a vehiculului (CIV) sau certificatul de înmatriculare (talonul auto) nu este o situație rară pentru șoferii din România. În 2025, legislația prevede proceduri clare pentru obținerea unor duplicate, însă procesul trebuie respectat pas cu pas pentru a evita amenzi sau alte complicații. În plus, există diferențe între instituțiile unde trebuie să mergi și documentele pe care trebuie să le prezinți, în funcție de actul pierdut sau deteriorat.

În continuare găsești procedura completă pentru fiecare caz, actele necesare și costurile implicate, astfel încât să rezolvi cât mai rapid această problemă și să revii legal pe șosea.

Ce faci dacă pierzi cartea de identitate a vehiculului (CIV)

Cartea de identitate a mașinii este documentul emis de Registrul Auto Român (RAR) și reprezintă practic „buletinul” vehiculului tău. Dacă o pierzi, nu poți efectua operațiuni legale precum înmatricularea, radierea sau vânzarea mașinii.

Conform legislației din 2025, dacă ai pierdut CIV-ul, trebuie să te prezinți din nou la RAR. Nu este nevoie de o inspecție tehnică suplimentară, însă mașina trebuie adusă pentru procedura de identificare. În plus, trebuie să faci o programare, fie prin call-center, fie online, pe site-ul oficial al instituției.

Documentele necesare sunt:

cerere de eliberare document nou (completată pe loc la RAR);

actul de identitate al solicitantului;

documente care atestă calitatea de proprietar (contract de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc.);

procură notarială (dacă solicitantul nu este proprietarul din acte).

Costul pentru eliberarea duplicatului cărții de identitate auto este de 200 de lei . RAR emite documentul pe loc, după verificarea actelor și identificarea mașinii.

Cum obții un duplicat pentru talonul auto

Dacă ai pierdut sau ți-a fost furat certificatul de înmatriculare, situația devine mai delicată. Fără acest document, legea îți interzice să circuli pe drumurile publice, iar amenzile sunt considerabile.

Pentru a obține duplicatul, trebuie să mergi la Direcția Generală de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) . Spre deosebire de cartea mașinii, aici nu trebuie să aduci vehiculul, dar actele sunt obligatorii.

Lista documentelor necesare:

cerere pentru eliberarea duplicatului (completată la ghișeu);

fișa de înmatriculare vizată de organul fiscal, dacă s-a schimbat domiciliul;

cartea de identitate a vehiculului (original și copie);

actul de identitate al solicitantului (original și copie);

dovada plății taxei pentru certificatul de înmatriculare;

pentru persoane juridice: certificat de înregistrare la Registrul Comerțului și împuternicirea legală a reprezentantului;

procură specială autentificată, dacă documentele sunt depuse de altă persoană;

certificatul de înmatriculare original (dacă există și e deteriorat).

Costul pentru emiterea duplicatului certificatului de înmatriculare este de 49 de lei .

Amenzi și riscuri dacă circuli fără documente

Codul Rutier prevede obligația ca fiecare șofer să aibă asupra lui, în original, actul de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă ești prins în trafic fără aceste documente, sancțiunile sunt usturătoare. Amenzile pot depăși 1.600 de lei , conform art. 101 alin. (18) din legislația rutieră. În plus, dacă talonul este pierdut sau furat și nu soliciți duplicatul, riști să ai probleme și la poliță RCA sau la inspecția tehnică periodică.

Ce trebuie să reții în 2025

Pentru cartea mașinii (CIV) mergi la RAR , cu vehiculul, și plătești 200 de lei. Pentru talonul auto mergi la DGPCI , fără vehicul, și plătești 49 de lei. În ambele cazuri ai nevoie de acte de identitate, documente care atestă proprietatea și, dacă e cazul, procuri notariale. Nu circula fără documente – amenda este mult mai mare decât costul unui duplicat.

În concluzie, chiar dacă pierderea cărții mașinii sau a talonului poate părea o problemă complicată, procedurile din 2025 sunt clare și relativ rapide, cu condiția să respecți pașii legali.